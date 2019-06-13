【劍擊．亞錦賽】張家朗一年後再奪個人賽銀牌　團體賽伙隊友爭金

能力愈大，責任愈大；於是，難題愈大，壓力也愈大。 香港男子花劍隊爭奪獎牌的重任，肯定算上張家朗一份，尤其他在去年的亞洲錦標賽個人賽8強止步，未能連續4年踏上頒獎台。面對壓力，遇上小低潮，張家朗依然一路殺入決賽；雖然最終以13：15不敵日本世青冠軍敷根崇裕（Shikine Takahiro），但一面銀牌證明他已戰勝難關，周日（16日）將再向團體戰金牌進發。

巧合的是，張家朗今場決賽對手，正是他2016年首奪亞錦冠軍時擊敗的敷根崇裕；當日一戰非常精彩，張家朗在落後11：14下連追4劍，以1分反勝封王。至於今日賽事，張家朗開賽初段一度落後2：6，但他沉着應戰，連追8分反超前10：6；敷根之後反超前10：12掀起高潮，雙方互有得分下打至13：13，可惜勝利女神此次眷顧的是敷根崇裕，最終張家朗以13：15落敗，在首日劍擊亞錦賽為港隊先奪一銀。

張家朗殺入亞錦賽男子個人花劍決賽。（FIE facebook）

張家朗在決賽惜敗。（FIE facebook）

晉級路上，張家朗先於32強淘汰中華台北劍手；16強遇上隊友張小倫，大勝15：3，也令張小倫無緣衛冕；8強擊敗韓國劍手後，他於4強火併中國的陳海威，猶幸未受考驗，輕挫對手15：5。

張家朗將跟隊友於團體賽一起爭金。（FIE facebook）

張家朗奪銀後放眼團體賽

儘管未能繼2016年後再次奪冠，但對張家朗而言，這面銀牌彌足珍貴，這是他事隔一年再次踏上亞錦頒獎台，也是他面對壓力之下贏得的獎項。他直言：「雖然技術和戰術操控於自己手上，但競技場上不是所有事情都是運動員能控制，我能做的就是盡力而為。個人賽獲獎固然可喜，但團體賽更是整個團隊的目標，我們會繼續努力。」

另外，同日上演的女子佩劍個人賽，由林衍蕙﹑歐倩瑩﹑張藝馨及小將陳彥霏爭逐獎牌。4位女將皆由小組賽出線，惜僅得林衍蕙一人殺入16強。上年在個人賽勇奪首面銅牌的林衍蕙，雖然小組賽僅以3勝2負晉級，但她在32強迎戰烏茲別克劍手，並以15：6晉級。

林衍蕙在16強硬撼東道主的江村美咲，她在中段被拉開比分，在休息時以5：8落後，及後再度被對手擴大優勢，一度落後9：14，但她未有放棄，連取5分，追成14：14平手，但最後一劍惜敗，未竟全功。

林衍聰胞妹林衍蕙今年未能再奪亞錦獎牌。（資料圖片）

「聰妹」力追落敗不禁落淚

林衍蕙力追5分下落敗，完成賽事後亦不禁流下失望的眼淚。人稱「聰妹」的林衍蕙在16強一仗，即使在劣勢下依然充滿信心，但可惜以一劍落敗：「在小組賽發揮水準以下，在16強面對東道主劍手，我深信自己有能力擊敗她，所以在落後下依然充滿信心。在最後一劍時，我心無雜念，相信可以一鼓作氣反勝，但事與願違，所以十分可惜未能好好把握這機會。」