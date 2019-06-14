【來稿︱陳葦如】再來一屆美洲盃

美洲國家盃是全世界歷史最悠久的國際性足球比賽，來到今屆已是第46屆，近年因為不同的原因而舉辦得格外頻繁，或許會令人有點費解，不過對上兩屆都是智利的天下讓其他強隊有點不是味兒，加上對冠軍渴望已久的阿根廷，主場出擊的巴西都有相當決心，也讓這屆賽事特別有追看性，重點談談幾支球隊的狀況來看看有甚麼值得留意。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

巴西近年主辦大型國際體育盛事經驗相當豐富，不過對上—次舉辦美洲盃已是30年前的事。近三屆最好成績也只是躋身八強，加上有主場之利，今屆目標肯定相當鮮明，教練迪堤近年令球隊的凝聚力得到提昇，去年世界盃後十場比賽亦未逢敵手。

尼馬因傷缺席是個打擊，也是一個變革的契機，坐擁古天奴、尼列斯、加比爾捷西斯的攻擊線仍然予人信心，艾達臣和阿里遜把關也相當穩鍵，反而八名後衛中，有五人年過三十，當中的米蘭達、菲臘比路爾斯近況一般，這個問題比較令人擔心。

巴西今屆主場出擊，目標當然是冠軍。（Getty Images）

阿根廷的美斯能否在今屆美洲盃一嘗大賽冠軍的心願？（Getty Images）

自1993年後，阿根廷就再沒有捧走任何重要錦標，今次大軍內故然有美斯、迪馬利亞、阿古路等九名去年世界盃舊將，同時也有多達十二名國際賽上陣次數不多於十次的國家隊新丁，連教練史卡朗尼也是首次領軍出戰大賽，能否有所突破有待驗証。

委內瑞拉是十支南美洲球隊中唯一從未晉身世界盃決賽週，期望三年後有所突破的目標非常清晰，近年的進步亦算顯著，三月時就曾在友賽中擊敗過阿根廷，隊長連干和紐卡素射手朗當是陣中絕對主力。

智利是上屆美洲盃冠軍。（Getty Images）

智利足球狀況不太理想，今年南美自由盃和南美球會盃的16強都完全找不到智利球會的身影，是南美十國中成績最差。智利國家隊雖然連奪兩屆美洲盃，以衛冕身份出戰，但肯定不是熱門份子，陣中仍然保留12名，接近一半的三年前捧盃功臣，包括阿歷斯山齊士、維達爾和艾度亞度華古斯等等，默契度十足，但戰鬥度不可同日而語，特別是個別主力近年傷患較多。

去年世界盃，秘魯整體表現和球迷熱情度令人印象深刻，陣中也保留不少當時的主力，老將法芬、古里路，快翼艾雲古拉、中場約頓仍然在陣，至少應可於分組賽出線。

人口不足三百五十萬的烏拉圭多年來都是世界球壇的中堅份子，15次於美洲盃封王的戰績也是各隊之冠。從教練泰巴利斯到陣中球員基本上都是熟口熟面，合作多年，高甸、卡雲尼、卡沙利斯、梅斯利拿等老臣子相信仍然會是正選，蘇亞雷斯季尾有一個月養傷，狀態能否及時回勇是關鍵。

日本獲邀參加今屆美洲盃。（Getty Images）

除日本外，應屆亞洲盃冠軍卡塔爾亦獲邀參戰。（Getty Images）

自1993年起，賽會都會邀請兩支「外隊」非南美洲國家參與，過往最多受邀的是墨西哥、哥斯達尼加這些中北洲球隊，今年則有日本、卡塔爾兩支年初亞洲盃決賽份子參賽。

日本是繼1999年，事隔二十年再次出席，當年三場分組賽僅得一分，今次大軍雖以新人為主，但也不能低估其戰鬥力。陣中唯一年過三十的川島永嗣是整個賽事中年紀最大，僅得18歲、更值得關注的久保建英則是年紀最細的一員。

年初於亞洲盃首度封王的卡塔爾表現令人刮目相看，目前的水平於亞洲也絕對是前列份子，從去年十月、十一月友賽曾先後擊敗厄瓜多爾和瑞士的戰績來看，面對亞洲以外的球隊表現也不錯。

今屆美洲盃在香港時間周六早上展開。（Getty Images）

NowTV 650台及Now E全程直播 15/06 08：00 開幕禮 15/06 08：30 巴西 Vs 玻利維亞 16/06 03：00 委內瑞拉 Vs 秘魯 16/06 06：00 阿根廷 Vs 哥倫比亞 17/06 03：00 巴拉圭 Vs 卡塔爾 17/06 06：00 烏拉圭 Vs 厄瓜多爾 18/06 07：00 日本 Vs 智利

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】