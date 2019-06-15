【女子世界盃】英格蘭一球險勝阿根廷篤定晉級　日本打開勝利之門

在上屆加拿大女子世界盃的兩支4強隊伍，日本及英格蘭在今屆賽事同列D組，兩支球隊在今輪分途出擊，幾經辛苦下獲得勝仗。 英格蘭女足在前國腳菲臘尼維利帶領下，在阿根廷門將屢救多個險球，結果一球險勝；上屆亞軍日本女足則以2：1力克蘇格蘭。

上屆亞軍日本及季軍英格蘭在今屆法國女子世界盃被列入D組，而兩支勁旅將在分組賽最後一輪碰頭。英格蘭在英倫三島內訌中2：1擊敗蘇格蘭，而日本則與阿根廷互交白卷，各得1分。

英格蘭眾將在賽後圍在一起慶祝。（視覺中國）

英格蘭與阿根廷在2007年世界盃分組賽交手，當時阿根廷慘敗1：6，阿根廷相隔兩屆後再度打入決賽周，並與英格蘭再度交手。阿根廷女足今仗未有重演12年前的慘敗，雖然英格蘭在今仗佔盡上風，並製造近20次埋門機會，獲選為今仗最佳球員的阿根廷門將歌莉雅（Vanina Correa）今仗表現神勇，包括瓦解上半場中段由英格蘭的柏莉絲（Nikita Parris）主射的12碼。不過，她在下半場62分鐘終告失守，祖迪泰萊（Jodie Taylor）接應隊友傳中，門前近射入網打破僵局，英格蘭憑這入球一箭定江山，1球險勝阿根廷，兩戰全勝鎖定晉級資格。

英格蘭的祖迪泰萊在下半場一箭定江山，為球隊鎖定晉級資格。（Getty Images）

英格蘭女足主帥菲臘尼維利大讚麾下女將在今仗表現自信，展示球隊在訓練的成果，「阿根廷在上仗守和日本，我們在賽前亦預料今場是攻防戰，即使錯過入球的黃金機會，我們依然堅持信念，多次製造機會，結果打破僵局。這個入球充份體現球隊練習的成果，她們在今仗自信地執行訓練過的戰術。」

英格蘭女足主帥菲臘尼維利對球隊今仗表現大為滿意，盛讚球隊得以執行訓練的戰術。（路透社）

另外，上屆亞軍得主日本，在今仗終於打開今屆賽事的勝利之門，在上半場憑岩淵真奈的妙射及菅澤優衣香操刀的12碼中鵠，擴大優勢。雖然日本在比賽末段後場一次失誤，被蘇格蘭遠射得手，結果亦能以2：1擊敗蘇格蘭，兩戰一勝一和得4分，暫列小組次席。

在上年的俄羅斯世界盃時，有日本球迷在賽後自發執拾場內的垃圾；這個畫面在一年後再度出現，而舉動亦令不少網民大讚日本球迷的質素。

日本球迷在今年的女子世界盃，再度自發清理在觀眾席的垃圾。（Twitter截圖）