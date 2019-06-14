【女子世界盃】巴西領先2球遭澳洲反勝　中國一球挫南非響勝鼓

巴西女子足球隊力爭首度在女子世界盃封后，一眾森巴女將在C組分組賽，在領先澳洲2球下，卻被對手連入3球反勝，錄得女子世界盃24年來的分組賽首場敗仗。另外，中國女足由李影一箭定江山，擊敗南非，在今屆賽事打開勝利之門。

巴西女足曾經在1999及2007年的世界盃打入最後4強，可惜亦無緣世界盃錦標。在今年的法國女子世界盃中，巴西與意大利﹑澳洲及牙買加同列C組，爭奪出線席位。

巴西女足在世界盃分組賽的戰績彪炳，自1999年美國世界盃起，巴西在分組賽未嘗一敗，更在近3屆分組賽取得全勝的戰績。巴西在首仗3球輕取牙買加後，今仗硬撼澳洲女足。

基絲天妮上仗對牙買加獨攬3球，成為球隊贏波功臣。（視覺中國）

作為五朝元老的巴西隊長瑪達（Marta）在27分鐘，12碼得手先開紀錄，連續5屆世界盃有進帳，並合共攻入16球，成為不論男﹑女子世界盃中歷來最多入球的球員。上仗連中三元的基絲天妮（Cristiane），在38分鐘再獻入球，接應隊友傳中頭槌建功。

巴西隊長瑪達連續5屆取得入球，並累積16個入球，成為世界盃史上入球最多的球員。（視覺中國）

上仗對牙買加連中三元的基絲天妮，今仗再取入球，但未能助球隊力保勝果。（視覺中國）

經歷過上仗被意大利絕殺後，今仗在落後兩球下亦未有放棄，Caitlin Foord在完半場前近門補射得手，追成1：2。澳洲在下半場繼續力追，終在下半場13分鐘由Chloe Logarzo禁區外的一記半傳半射建功，扳成2：2平手。澳洲女足的右路傳中再度產生威脅，巴西中堅欲跳頂解圍時，不慎將皮球頂入龍門，雖然旁證舉起格仔旗，示意越位，但球證在翻查VAR後，裁定入球有效，澳洲在66分鐘反超前，並力保勝果，以3：2反勝巴西。

澳洲的Caitlin Foord（9號）在完半場前追成較接近紀錄。（視覺中國）

反勝巴西後，澳洲全隊上上亦為之若狂。（視覺中國）

巴西女足在領先兩球下被反勝，是她們球隊在近5屆世界盃分組賽錄得的首場敗仗，亦終止她們在近3屆分組賽的連勝走勢。澳洲僅僅是女子世界盃史上第2支球隊，可以在落後兩球下反敗為勝。

澳洲以3：2反勝巴西，成為世界盃史上第2支球隊在落後兩球下反勝。（視覺中國）

另外，中國女足在今屆賽事亦打響勝鼓，首仗僅敗予德國後，如要爭奪出線資格，今仗對南非不容有失，結果由李影在上半場末段入楔建功，一箭定江山，打開今屆女子世界盃的勝利之門。

中國的李影在上半場末段一箭定江山，力克南非。（視覺中國）