【美洲盃】美斯阿古路擔正　阿根廷負哥倫比亞　戴巴拿坐足全場

美洲國家盃B組首場賽事，阿根廷派出美斯、阿古路及迪馬利亞的攻擊線未能入球，因防守不穩而以0︰2負哥倫比亞。阿根廷3個換人都沒有戴巴拿的份兒。

阿根廷由史卡朗尼執教，今場對哥倫比亞排出強陣，由盧施素（Giovani Lo Celso）及里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）支援前線美斯、阿古路及迪馬利亞。至於哥倫比亞亦有法卡奧、哈美斯洛迪古斯、古亞達度等，他們主要強攻阿根廷右閘沙拉維亞，戰術相當成功。

阿古路上半場早段曾有機會把握奧斯賓拿失誤開紀錄，但人前波後。（路透社）

阿根廷0︰2哥倫比亞圖輯（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

開賽7分鐘哥倫比亞門將奧斯賓拿出迎解圍失誤，但阿古路「人前波後」未能射入空門。哥倫比亞起腳較少但攻勢較入肉，半場0︰0。下半場阿根廷以迪保羅入替迪馬利亞，PSG的柏利迪斯為阿根廷施兩記冷箭，當中一球被奧斯賓拿移位撲出。66分鐘奧達文迪頭槌被救出後，美斯4次埋門當中以這次近門「加一頭」斜出最接近入球。及後阿根廷全軍壓上，令後防空位更多，71分鐘羅渣馬天尼斯扭過沙拉維亞後彎入遠柱打開紀錄。完場前阿特蘭大的杜雲沙柏達接應傳中鏟入成2︰0。阿根廷三個換人都沒有祖雲達斯前鋒戴巴拿份兒，令他只能在後備席見證阿根廷落筆打三更。

美斯全場4次埋門兩次中目標，但一人之力難抵哥倫比亞。（路透社）

除了首兩名外，兩支較佳的小組第3都可晉級8強，阿根廷落敗後，仍有機會於B組出線，他們將鬥巴拉圭及卡塔爾。美斯賽後呼籲隊友振作︰「阿根廷要保持信心，落敗當然不好受，但現在要專心備戰巴拉圭一戰。」

另外，委內瑞拉踢少一人下以0︰0和秘魯，兩軍在A組同列次席，巴西以3分居榜首。