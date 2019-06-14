【西甲】皇馬宣布簽「日本美斯」久保建英　西媒曝身價200萬歐元

西甲勁旅皇家馬德里宣布，簽入18歲日本中場久保建英，這名外號「日本美斯」的新星來季會為皇馬B隊效力。

皇馬今日（6月14日）透過官網宣布，久保建英（Takefusa Kubo）成為球會的新球員，來季將會加入皇馬B隊。

皇馬官網今日宣布久保建英加盟。（皇馬官網截圖）

皇馬的聲明中表示，久保建英雖然剛滿18歲，但已經是日本大國腳，可以加強皇馬B隊的實力。皇馬還讚賞久保建英是一位才華橫溢及技術出眾的進攻中場，他擁有廣闊的視野、快速的腳步以及射門觸覺。

久保建英已經是日本大國腳。（Getty Images）

據西班牙傳媒消息，皇馬以200萬歐元（約1760萬港元）從FC東京羅致久保建英，簽約6年。外號「日本美斯」的久保建英曾經在巴塞隆拿的拉馬西亞青訓營效力4年，後因巴塞被控違規簽入未成年球員，他不得不離隊，回到日本踢FC東京，直至他今月初年滿18歲，可以重返歐洲球壇。

久保建英外號「日本美斯」。（Getty Images）

在2019年的日職，久保建英為FC東京13次聯賽上陣入4球，而在日聯盃則3次上陣入1球。除了皇馬外，據報巴黎聖日耳門及曼城之前都對他有興趣。