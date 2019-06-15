【五人足球．U20亞洲盃】港隊雖敗不辱　全場球迷站立為港隊歡呼

3：7，看似一場懸殊的大敗。 首戰面對主辦國兼「亞洲一哥」的衛冕球隊伊朗，港隊賽前早知對手實力超班，唯望「破蛋」。 怎料上半場港隊僅以2：3落後，雖然下半場後勁不繼，再失數球，終以3：7落敗。但港隊的黃偉國大演帽子戲法，能夠攻入伊朗3球，已超越賽前目標。 「雖敗猶榮」並不只是口號，當賽後全場伊朗球迷都為港隊歡呼拍手，大叫「Hong Kong！Hong Kong！」，可見港隊表現已贏得伊朗人尊重。

U20五人足球亞洲盃昨日（14日）於伊朗大不利玆（Tabriz）舉行，港隊分組賽首戰面對主辦國伊朗。面對全場球迷坐滿場館，港隊開賽表現未如理想，僅5分鐘便被對手連入3球，落後0：3。

黃偉國大演帽子戲法

其後港隊適應對手進攻模式後便站穩陣腳，並憑着一次界外球戰術，黃偉國接應周家樂的傳送，掃射得手；此子其後憑着一記乖巧的「篤射」，上半場個人梅開二度，為港隊追至2：3；上半場尾段港隊氣勢一度壓過主隊伊朗。

黃偉國包辦港隊是役3個入球。（亞洲足協官方圖片）

黃偉國連中三元，入球後與隊友慶祝。（亞洲足協官方圖片）

換邊後港隊球員體力開始下降，防線愈縮愈後，多次防守失位讓伊朗有機可乘連失3球，比數被拉開至2：6。完場前4分鐘，黃偉國乘對手防守失誤，伺機射入單刀，上演帽子戲法。尾段港隊再失一球，以3：7不敵「亞洲一哥」伊朗。

港隊教練陳飛達：要贏阿富汗出線！

賽後場館出現感人一幕——伊朗球迷站立為港隊歡呼拍掌，全場大叫：「Hong Kong！Hong Kong！」是役港隊能對伊朗後防不斷施壓，教練陳飛達功不可沒，他亦對今場港隊表現收貨，「就連全場球迷都認為，我們這班香港球員能夠一度與伊朗打成均勢。賽後我出席記者會，許多記者、亞協職員都給予港隊相當高的評價。」飛達sir表明港隊並不會鬆懈，集中準備對阿富汗一戰，「今場港隊已經盡力，而我們一直以來的目標都是『贏阿富汗出線』，故賽後球隊休息相當重要。阿富汗火力不如伊朗，港隊絕對有機會力爭一勝」。

港隊球員與對手爭搶皮球，落力的表現贏得主場球迷掌聲。（亞洲足協官方圖片）

臨陣出戰 18歲小將初嘗大賽滋味

今場正選門將李溢朗因賽前身體不適，開賽初段便由年僅18歲的小將羅澔陽入替。臨危受命之下，此子並無怯場，多番撲救，賽後亦大讚球隊表現，「面對這支上屆冠軍（伊朗），能夠入3球已經非常意外。今場可見球隊士氣穩步上揚，將會好好休息，準備與阿富汗力爭出線」。賽後全場為港隊表現喝彩，羅澔陽直言場面感動，認為球隊表現已獲伊朗球迷認同。

港隊將於今晚香港時間11時大戰阿富汗，是爭取出線的生死戰，屆時亞洲足協官方YouTube頻道將會直播賽事。

伊朗球迷賽後為港隊歡呼：

主辦國伊朗實力超班。（亞洲足協官方圖片）