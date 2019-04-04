【世界排名】英格蘭超越克羅地亞　比利時續居榜首　香港微跌一位

國際足協公布最新男足世界排名，前十變動不大，英格蘭在3月兩場大勝，力壓世界盃亞軍克羅地亞升上第4。至於香港足球隊跌一位，排141名。

英格蘭在3月於歐國盃外圍賽以5︰0輕取捷克，3日後作客以5︰1大炒黑山。至於克羅地亞世界盃亞軍後世界排名急升16位，近來戰績回落，主場以2︰1僅勝亞塞拜疆，之後以1︰2負世界排名51的匈牙利，被英格蘭超前26分。比利時累積1737分，幾3分之差壓住世界盃冠軍法國，續居一哥之位，巴西以1676分排第3。前十之中，八隊來自歐洲，兩支來自南美。英格蘭及烏拉圭各升一位，分別超越克羅地亞及葡萄牙。

英格蘭近兩戰對手實力不強，以大比數取勝。（資料圖片）

▼男足世界排名前十（按圖放大）▼

+ 6 + 5 + 4

亞洲方面，伊朗排21位成為亞洲一哥，日本微升一位至26，韓國列37。中國足球隊下跌兩位至74，於亞洲排第8。香港足球隊下降一名，以1078分排141位，比緬甸低一位。

至於女足，美國以2101排第一，德國繼續居次，英格蘭力壓法國升上第3。香港女足世界排名76，於亞洲列第15。

按此到國際足協查看世界排名

史達寧於曼城及英格蘭都交出好表現，不負眾人期望。（資料圖片）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁