【西甲】魯爾跟普捷天奴學法成功考牌　來季升任皇馬B隊主帥

皇家馬德里宣布，名宿魯爾升職，由青年軍教練升為皇馬B隊主帥。

皇馬昨日（6月20日）在官網發表聲明，宣布魯爾（Raúl）將會成為下季皇馬B隊的主教練。皇馬B隊上季未能升上西乙，現於西班牙第三級聯賽。魯爾下季會跟18歲「日本美斯」久保建英合作，久保建英今夏加盟皇馬，主要會為皇馬B隊上陣。

皇馬宣布魯爾出任B隊主教練。（皇馬官網截圖）

魯爾完成了課程，獲得歐洲足協的專業教練牌照。（魯爾Twitter）

41歲的魯爾去年重返皇馬，擔任青年軍教練，先執教U15，之後再教U18梯隊。他早前在熱刺跟隨普捷天奴學法，到5月完成歐洲足協的課程，獲得專業教練牌照，代表他有資格執教職業球隊，包括西甲球隊。

魯爾上季執教皇馬的U15及U18青年軍。（魯爾Twitter）

現任皇馬主帥施丹（右）也是從B隊晉升上來。（魯爾Twitter）

近兩任皇馬主帥都曾經擔任B隊主帥，例如現任教練施丹在教練生涯的首站就是皇馬B隊，之後升任一隊主教練。至於前皇馬教練蘇拿利的教練之路跟魯爾相似，他先在皇馬青年軍執教3年，之後升任皇馬B隊教練，到去年再做一隊主帥，但在今年3月被炒。

魯爾曾到熱刺學法。（魯爾Twitter）

魯爾是皇馬的代表人物，以球員身分效力16個球季，贏得3座歐聯錦標及6次西甲冠軍。他是皇馬的上陣紀錄保持者，代表球隊741次上陣，攻入323球，排皇馬歷史射手榜次席。