【跑步】41歲魯爾第二次跑馬拉松　家鄉成Sub 3跑手

41歲的前皇家馬德里名宿魯爾掛靴後仍勤於做運動，他日前於家鄉馬德里完成第二次馬拉松，比3年前的初馬快廿多分鐘，成為Sub 3跑手。

魯爾（Raúl González Blanco）2015年掛靴後，以跑步作日常運動。除了任教皇家馬德里梯隊教練，考取歐洲足協專業教練牌照外，他亦抽空在教練Fernando Marquina指導下一星期受訓4次跑步，令他可在比賽中平均每4分15秒跑完1000米。魯爾於2016年於紐約初馬以3小時26分5秒完成，今次樂與怒馬德里馬拉松（Rock'n'Roll Madrid Marathon ）進步明顯。

魯爾第二次完成馬拉松，比第一次進步達26分鐘以上。（網上圖片）

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41歲的魯爾以1小時29分10秒完成一半賽事，以2小時59分25秒完成，第2次馬拉松便成為Sub 3跑手，Kenyans Reuben Kerio以2小時8分18秒封王。魯爾賽後表示，在家鄉跑出這個成績喜出望外︰「今之是第二次跑馬拉松，我想在3小時內完成，最後真的做到。我很想在家鄉馬德里跑馬拉松，因此很高興。」

不少跑友認出魯爾，親民的他樂於合照。（網上圖片）

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