【西甲】魯爾執教皇馬青年軍　獲高層信任　傳來季「升呢」教B隊

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皇馬名宿魯爾在退休後，在去年年中成為皇馬青年軍主帥，根據西班牙傳媒《馬卡報》的消息，該名現年41歲的前西班牙國腳，將於6月完成歐洲足協專業教練牌照（UEFA Pro License），盛傳將接任皇馬B隊主帥一職。

皇家馬德里前隊長魯爾在2015年底退役後，在2018年8月接替因不當言論被辭退的賓尼圖，成為皇馬青年軍（Real Madrid Youth）的主帥，及後在今年3月再度「升呢」，接任皇馬U18的教練，而他正在修讀歐洲足協專業教練牌照，並於6月完成課程，相信取得資格後，魯爾將大有機會再進一步。

魯爾多年來為皇馬攻入325球，亦曾以隊友身份帶領球隊出戰。（Getty Images）

魯爾自2015年掛靴後，在去年年中擔任青年軍教練一職。（Getty Images）

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魯爾如無意外將在下月取得專業教練牌照，西班牙傳媒《馬卡報》早在上月透露，魯爾帶領皇馬青年軍的戰績彪炳，使他有望再進一步，與皇馬B隊（Real Madrid Castilla）僅一步之遙。

《馬卡報》最近再度傳出，只要魯爾完成課程後，將於下季接任成為皇馬B隊主帥，首度執教成人隊，有望複製現時一隊主帥施丹的步伐。魯爾曾經協助熱刺主帥普捷天奴，從該名阿根廷領隊身上學法，或許對魯爾的執教風格有所影響。

魯爾如無意外在6月中取得歐洲足協專業教練牌照，盛傳來季將接任皇馬B隊主教練。（Getty Images）

魯爾在執教青年軍時戰績不俗，使皇馬高層向他投下信任一票。（Twitter截圖）

另外，另一位西班牙前國腳沙比阿朗素（Xabi Alonso）亦將於來季成為皇馬青年軍的教練，他們二人與沙維﹑卡迪維拿及域陀華迪斯等舊隊友，一同修讀歐洲足協專業教練牌照課程。

沙比阿朗素在來季將成為皇馬青年軍的教練。（Getty Images）

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