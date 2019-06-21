【英超】施治重返史丹福橋　出任車路士技術顧問

英超勁旅車路士宣布，委任傳奇門將施治出任技術及表現顧問，為球會的足球事務提供意見，加強男子隊及青年軍的聯繫，令各部門更有效率地工作。今夏退役的施治表示，希望運用他的足球知識及經驗，幫助車路士發展，取得更大的成就。

車路士今日（6月21日）在官網發表聲明，宣布37歲的施治（Petr Čech）重返球會，擔任技術及表現顧問。聲明指：「他的職責會為球會的一切足球事務提供意見，加強男子隊與青年軍的聯繫，確保不同部門可以更有效率地合作。」

施治出任車路士的技術及表現顧問，與總裁格諾芙斯基亞雅合照。（車路士Twitter）

施治未來會在車路士的訓練基地工作，與總裁格諾芙斯基亞雅（Marina Granovskaia）緊密合作。他亦會與一隊教練團隊及更衣室職員一起工作，陪伴球隊出戰主場及作客賽事，考察戰術及表現。

施治之後會跟總裁格諾芙斯基亞雅緊密合作。（車路士Twitter）

曾經效力車路士11個球季的施治說：「能夠有機會重返車路士，我感到十分榮幸，希望可以幫助球隊營造最高水平的環境，繼續過去15年來的成功。我期望接受這份挑戰，希望我的足球知識及經驗，可以幫助球隊在未來取得更大成就。」格諾芙斯基亞雅則盛讚施治是車路士史上其中一位最職業及最成功的球員，並且一直等待施治退役後重返球會。

施治是車路士的傳奇門將，效力過11個球季。（Getty Images）

施治在2004年加盟車路士，效力11個球季，幾乎贏盡錦標，包括英超、英足盃、英聯盃、歐聯及歐霸盃。04/05球季，施治首季加盟，即有優異表現，全季英超24場保持清白之身，僅失15球。06/07球季，施治克服頭部傷患，並自此戴上頭盔出戰比賽，但沒有影響他的表現，助球隊贏得英足盃。施治還是車路士在11/12球季首席歐聯封王的重要功臣。為正選位置，施治在2015年離開車路士，轉投阿仙奴，至今季歐霸盃決賽後，正式結束球會生涯。

施治代表阿仙奴出戰今季歐霸盃決賽，但被車路士擊敗，他賽後正式退役。（Getty Images）

今年退役球星：

+ 10 + 9 + 8

下季英超頭5輪賽程：