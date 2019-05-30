【歐霸】施治奪標退役好夢成空　4度失守告別綠茵場

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捷克鋼門施治在職業生涯最後一仗，雖然他在今仗救出不少險球，惜仍然4度被舊球會車路士射破，結果以1：4告負，屈居亞軍，未能以歐霸獎盃結束足球生涯，而施治在完場後亦有所感觸，眼泛淚光。

職業生涯曾分別效力「倫敦雙雄」的捷克門將施治（Petr Cech），在今季的歐霸決賽穿起阿仙奴球衣，倒戈相向戰舊東家車路士，冀以一項歐洲賽錦標結束個20年的職業生涯。雖然該名捷克鋼門在今仗多次救出車路士的埋門，惜亦四度失守，結果以1：4不敵車路士，屈居亞軍。

施治雖然在今仗屢救險球，但未能為球隊力挽狂瀾。（路透社）

足球生涯最後一仗正選披甲的施治，未能以冠軍告別綠茵場。（路透社）

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施治在2004年夏天轉投車路士，開展長達15年的英倫生涯，多年來為兩支倫敦球會贏得18項大小錦標，其中包括英超及歐聯獎座。施治在今季歐霸賽事中，大部分時間亦為兵工廠把關，主帥艾馬利在決賽同樣派出該名年屆37歲的老將把守最後一關，戰畢今仗後，施治亦難免有所感觸，更被鏡頭捕捉到他的雙眼通紅，眼泛淚光。

施治在完場後更有感觸，眼泛淚光。（Twitter截圖）

施治掛靴前最後一戰，未能取得完美結局：

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雖然施治征戰綠茵場多年經驗豐富，但在最後一仗面對車路士，加上曾經傳出他將於掛靴後重返車路士擔任高層，令他感到不少壓力。

施治在賽事結束後，表示他在今仗傾盡全力，並無任何後悔，更盛讚球隊今季表現不值得四大皆空，「當你生涯最後一戰是以決賽作結時，定必感到壓力，更要面對舊東家車路士，以及另外一些關於車路士的傳聞時，使我倍添壓力，我已在今仗使出渾身解數，雖然未能以錦標告別球場，但並無半點遺憾。球隊雖然在今季未能取得獎盃，但我們在比賽以外依然付出不少努力，我相信阿仙奴在來季將會變得更強。」

施治最後再度重申，他對掛靴後的動向未有決定，「我不斷表示希望為阿仙奴取得歐霸盃後，才開始思考退役後的生活，我直至合約結束前，依然是阿仙奴的一員。」

施治戰畢歐霸決賽後，正式結束20年的職業生涯。（Getty Images）

施治在倫敦的15載中，屢獲殊榮，包括在車路士奪得的英超及歐聯錦標。（Getty Images）

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