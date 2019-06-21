【來稿︱陳葦如】美斯和他的朋友

美洲國家盃進行了11場賽事，頭兩輪分組賽差不多完結，基於十二隊參賽隊伍有八隊能晉級，暫時仍未有球隊出局；肯定出線的，亦是唯一兩戰全勝的哥倫比亞。比賽結果沒有太多出人意表，更多是合乎預期的表現。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

基於有美斯坐陣，很多球迷對阿根廷有一定期望，但從去年世界杯十六強出局，到過去一年的九場友誼賽，以至首兩場分組賽，阿根廷沒有予人進步的感覺。從戰績上，球隊只能擊敗尼加拉瓜、伊拉克、摩洛哥、危地馬拉，手下敗將中最強的要數到墨西哥，對巴西、哥倫比亞都未能取勝，也在3月以半試陣的心態用3421陣式出戰，最終1比3不敵委內瑞拉，以這些成績來衡量，你很難寄望會忽然有突破性表現。

上場對巴拉圭，美斯在中前場孤掌難鳴。（Getty Images）

美斯上場在下半場射入12碼，總算迫和巴拉圭1：1。（Getty Images）

作為球員退役只有短短四年，教練史卡朗尼的執教能力如何也是一個很大的疑問，從兩場分組賽所見，臨場調動和排陣效果都一般，首場對哥倫比亞時右路洛希素缺乏支援，落後時把阿古路換走，讓之前更多出任左翼的馬迪亞斯蘇亞迪斯放在正前鋒位置，另一位後備入替的中場基度比沙路更要為兩個失球負上一定責任。

第二仗面對巴拉圭，迪馬利亞後備入替拿奧達路馬天尼斯的效果也不好，看來史卡朗尼對比賽形勢的預判、理解能力平平。如果來自阿根廷體育報章《奧來報》，報道陣中老隊員和年青一輩出現分歧，而令到史卡朗尼排陣和調動帶來局限和顧慮屬實的話，事情就更加複雜。

阿根廷教練史卡朗尼的執教能力令人懷疑。（Getty Images）

首場對哥倫比亞時右路洛希素（中）缺乏支援。（Getty Images）

美洲國家盃分組賽積分榜：

從去年夏天以臨時教練身份接手，到11月正式獲任命帶隊出戰美洲盃，史卡朗尼求變的心態是明顯的，名單中再沒有馬斯查蘭奴、希古恩、班尼加、法斯奧、洛荷等名字，取而代之的是基度洛迪古斯、迪保羅、馬迪亞斯蘇亞雷斯、比斯拿等國際賽新丁，改朝換代可以理解，但最大問題是一眾舊人過去一年很少上陣，美斯在世界杯後只參與了兩場友賽，阿古路只在美洲盃前對危地馬拉披甲，迪馬利亞世界杯後第一場上陣，更加就是對哥倫比亞的分組賽。

這樣的安排下，新舊球員又怎麼能夠形成默契呢？由其是像柏利迪斯、洛希素等幾位過去一年甚受史卡朗尼重用的球員，實在太少機會跟美斯等主力在實戰中配合。

美斯（右二）的好友阿古路（左二）在國家隊的發揮總不如球會。（Getty Images）

兩仗過後僅得一分，得失球差負二，排在最後的阿根廷要避免分組賽出局，最後一仗面對卡塔爾幾乎必須取勝，能否以較佳成績的第三名晉級很可能還要視乎其他小組的戰況。不過亞洲盟主卡塔爾戰鬥力不錯，防守有所改善之餘，反擊也具效率，兼且戰意高昂，阿根廷能否先做好本份，越過這道難關，也成疑問。

亞洲盃冠軍卡塔爾獲邀參加美洲國家盃，表現並不失禮。（Getty Images）

NowTV 650台及Now E全程直播 22/06 07：00 厄瓜多爾 Vs 智利 23/06 03：00 秘魯 Vs 巴西 23/06 03：00 玻利維亞 Vs 委內瑞拉（651台） 24/06 03：00 卡塔爾 Vs 阿根廷 24/06 03：00 哥倫比亞 Vs 巴拉圭 （651台） 25/06 07：00 智利 Vs 烏拉圭 25/06 07：00 厄瓜多爾 Vs 日本 （651台）

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】