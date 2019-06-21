【意甲】沙利上任祖雲達斯主帥首記招　拿玻里以短片贈慶

執教車路士僅一季後，意大利教頭沙利（Maurizio Sarri）重返祖國，接掌班霸祖雲達斯。沙利首度以祖雲達斯主帥身份出席記者會，表示急不及待與祖雲達斯一眾頂級球員合作。 沙利的前球會拿玻里，對於他重返意甲並執教「死對頭」球會，拿玻里在官方Twitter發布短片，向該名前教頭送上返回意大利的「大禮」。

意大利籍主帥沙利，在2018年首度登陸英超，執教車路士。雖然他帶領「藍軍」贏得歐霸盃及英超季軍。但他在這個球季，受到門將阿列沙巴拿加公然違抗指令，拒絕被換出，使沙利在陣中的威信大受影響。車路士在上周日（16日）宣布沙利正式離開球隊，重返意大利執教班霸祖雲達斯。

雖然沙利率領車路士奪歐霸冠軍，最終仍要黯然離隊。（Getty Images）

祖雲達斯前任領隊艾歷尼（Massimiliano Allegri）執教5年間，在意甲連奪5年冠軍，取得空前成功，但他一直未能領「班馬兵團」奪得歐聯，無奈被球隊辭退。他的彪炳戰績，同樣被受沙利的認同，指他在祖雲達斯創造了傳奇。

祖雲達斯前主帥艾歷尼曾帶領「班馬兵團」聯賽5連冠。（Getty Images）

沙利與祖雲達斯簽下一紙3年的合約，他在球隊總監尼維特陪同下，一同祖雲達斯主場現身，並出席記者會。

當沙利被問及車路士與祖雲達斯的分別時，沙利直言車路士的球員擁有相當高的個人能力，但球員十分有個性。沙利亦對執教祖雲達斯感到相當期待，尤其是與隊中的高質素球員合作，「有望與C朗拿度及戴巴拿這種質素的球員合作，絕對是我執教生涯的一大進步，使我急不及待開始球季，因為我希望帶領他們贏取更多錦標。」

沙利表示急不及待與C朗及戴巴拿等頂級球員合作。（Getty Images）

沙利首度以祖雲達斯主帥身份現身祖雲達斯主場（按圖放大）

沙利當年執教拿玻里時，兩季在意甲屈居亞軍，未能奪取聯賽錦標。如今轉投「死敵」祖雲達斯，當然使不少拿玻里球迷感不滿。

拿玻里在官方Twitter上載短片，「恭賀」沙利重返意大利。在短片中，不少拿玻里球迷向沙利表敬意，但及後一轉氣氛，球迷紛紛向沙利送上「祝福」，例如祝沙利在來季打破執教拿玻里時的91分，但以亞軍完成賽事；球迷又祝願祖雲達斯贏得歐霸冠軍，並以意大利兩個不祥數字「13」及「17」祝賀沙利回歸。