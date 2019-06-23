【美洲盃】巴西5球大炒秘魯終現霸氣　法明奴「NO LOOK」入球

美洲國家盃2019（2019 Copa América），主辦國巴西終踢出王者風範，以5︰0大破秘魯，以A組首名晉級8強。當中利物浦前鋒法明奴把握秘魯門將送禮，以NO LOOK入球「預先慶祝」2︰0一球。

巴西去仗以0︰0悶和委內瑞拉，被批評用人及踢法保守。今場收起了李察利臣及大衛拿尼斯，以法明奴、古天奴為中軸，甘美奧的艾華頓索拉斯（EVERTON Soares）及曼城的捷西斯分居兩邊。開賽12分鐘便由古天奴開出角球，馬昆奴斯前柱批後，由皇馬中場卡斯米路加一頭打開紀錄。6分鐘後秘魯門將加利斯（Pedro Gallese）於禁區內控球在腳，大腳斬前卻省中跳起的法明奴，皮球先反彈中楣，法明奴衝前控定，冷靜扭過加利斯後，射入「NO LOOK」入球，非常神氣。

法明奴扭過秘魯門妁後，起腳之前已施展NO LOOK大法。（路透社）

▼巴西5︰0秘魯圖輯（按圖放大）▼

+ 10 + 9 + 8

31分鐘艾華頓索拉斯由左路推向中路右腳射入近柱，為巴西半場領前至3球。下半場早段巴西未有手軟，右閘丹尼爾與法明奴撞牆後，在小禁區附近單刀得手成4︰0。89分鐘韋利安遠射鎖定5︰0勝局。

法明奴起腳之際，頭部望向另一方，是為NO LOOK GOAL。（Getty Images）

巴西3戰7分於A組首名出線，8強撼來自B或C組的較佳次名。同組的委內瑞拉以3︰1擊敗玻利維亞，以5分次名晉級，將對B組次名。至於4分排A組第3的秘魯，仍有機會以較佳第3名出線，目前只有榜末的玻利維亞宣告出局。