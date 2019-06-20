【美洲盃】美斯12碼建功逼和巴拉圭　「若阿根廷小組出局很瘋狂」

阿根廷女足在落後3球下，熱血逼和蘇格蘭。阿根廷男子隊在巴西出戰美洲國家盃2019（2019 Copa América），半場落後巴拉圭一球下，美斯在下半場主射12碼扳和。雖然阿根廷守衛奧達文迪在禁區內犯規，門將法蘭高艾馬尼力保不失，為阿根廷力保和局，與巴拉圭打成1：1平手，仍未能在今屆美洲盃奏凱。

阿根廷在今屆美洲國家盃首戰，以0：2不敵哥倫比亞，今仗鬥巴拉圭當然希望打開勝利之門。美斯今仗繼續以隊長身份帶領阿根廷出戰，而阿古路、戴巴拿、迪馬利亞則先列後備。

美斯被巴拉圭球員夾擊，難有發揮。（Getty Images）

阿根廷1︰1巴拉圭圖輯

+ 11 + 10 + 9

美斯在上半場一次罰球攻門，未能射破巴拉圭的大門，但反被對手先拔頭籌。效力紐卡素的米基爾阿米朗（Miguel Almiron）在左路發難傳中，後上的李察山齊士（Richard Sanchez）禁區內撞射破網，在37分鐘先開紀錄。

巴拉圭的山齊士在上半場撞射建功，為巴拉圭先開紀錄。（視覺中國）

阿根廷主帥史卡朗尼在半場隨即換入阿古路，增強攻力，該名曼城前鋒在下半場早段右路傳給馬天尼斯（Lautaro Martínez）撞射不果，美斯「窩利」補射亦被巴拉圭門將費南迪斯（Roberto Fernandez）擋出。不過，在該次攻勢中，球證翻查VAR後，因巴拉圭守衛犯手球，阿根廷獲得12碼，美斯主射12碼中鵠，在57分鐘追成平手。

不過，阿根廷後衛奧達文迪在4分鐘在禁區內犯下天條，踢跌對方球員，險成球隊罪人。阿根廷門將法蘭高艾馬尼（Franco Armani）神勇撲出，結果阿根廷與巴拉圭打成1：1平手，各得1分，而阿根廷仍未能在今屆賽事打響勝鼓。

阿根廷門將法蘭高艾馬尼成撲出12碼，助球隊力保和局。（視覺中國）

阿根廷奧達文迪在逼和後，在禁區內犯規險成罪人。（視覺中國）

美斯在賽後指球隊依然尋找最佳的陣容出戰，「老實說，我們未能把握機會獲勝使我們感苦惱，球隊至今仍然摸索最佳陣容。我們知道今仗的重要性，並奮力希望取勝但未竟全功，使球隊暫時在小組敬陪末席，但下仗擊敗卡塔爾才是現時的當前急務。不過，我對出線依然充滿信心，因為第3名依然有頗大的機會晉級，一旦阿根廷未能出線，將會是十分瘋狂的事。」

美斯在下半場射入12碼，追成1：1平手。（視覺中國）

另外，哥倫比亞憑杜雲沙柏達在比賽末段攻入奠勝一球，一箭定江山，1球險勝卡塔爾，兩戰兩勝，提早鎖定B組首名及8強資格。