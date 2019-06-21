【美洲盃】日本2：2和烏拉圭　三好康兒梅開二度　老將新兵齊發力

為來年東京奧運備戰，所以派出以年青球員為骨幹的日本，在次輪鬥烏拉圭的美洲國家盃分組賽，日本憑效力橫濱水手的三好康兒（Koji Miyoshi）梅開二度，與烏拉圭賽和2：2，取得今屆賽事的首分。

日本主帥森保一在上仗慘敗予智利4球後，今仗作出6個不同調動，岡崎慎司及川島永嗣兩位經驗老到的球員復任正選。

雖然烏拉圭全場主導戰局，接近6成的控球率，加上全場製造29次的攻門，但日本在今仗絕對不落下風。

以年青球員為骨幹的日本隊，在今仗對烏拉圭並不落下風。（視覺中國）

烏拉圭的兩位前線主力蘇亞雷斯及卡雲尼在今仗悉數上陣，蘇亞雷斯的頭槌攻門太正中，被把關的川島永嗣一抱入懷。首度為日本大國腳正選出戰的三好康兒，在右路突破殺入禁區，右腳施射近柱入網，在25分鐘先開紀錄。可惜，日本的領先優勢只保持7分鐘，日本隊長植田直通在禁區內伸腳欲攔截卡雲尼的射門，但球證在翻查VAR後判12碼，蘇亞雷斯操刀得手，扳成平手。

卡雲尼博得12碼，間接助球隊扳和。（Getty Images）

蘇亞雷斯主射12碼，為烏拉圭追成1：1平手。（Getty Images）

卡雲尼在今仗多次的埋門無功而還，分別單刀近射及冷箭遠射亦未能取得入球。下半場14分鐘，日本一次左路傳中，烏拉圭門將撲出不遠，被埋兵門前的三好康兒近射入網，攻入今仗第2球，為日本再取領先。無獨有偶，日本短時間內被烏拉圭扳平，荷西基文尼斯（Jose Gimenez）接應角球頂入，在66分鐘再度追和。蘇亞雷斯在比賽末段的頭槌攻門，敵不過門楣，未能再添紀錄，結果兩軍打成2：2平手，各得1分。

卡雲尼今仗多次埋門，但亦未能取得入球。（Getty Images）

首度正選為日本大國腳披甲的三好康兒，今仗梅開二度。（Getty Images）

日本隊今次以年青球員為骨幹，配合僅5位23歲以上的球員出戰美洲盃，在今仗面對烏拉圭，表現絕不失禮，他們將在下仗鬥厄瓜多爾，力爭在美洲盃的首場勝仗，爭取晉級資格。