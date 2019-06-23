【中超】葡萄牙世青腳入籍中國惹爭議　先例一開影響深遠

原籍葡萄牙的士砵亭青訓迪加度（Pedro Delgado、內地譯名德爾加多）入籍中國，有傳他有機會在今晚對北京國安一戰為山東魯能披甲。若事成的話，將打開沒有血源、又未在中國居住5年的外國球員「歸化」中國的後門，影響深遠。

賀歲盃入球功臣

迪加度1997年於葡萄牙出生，是士砵亭青訓，曾效力國際米蘭3年。自2013年起曾代表葡萄牙出戰不同年齡層的青年賽，他在2018年簽約加盟山東魯能，但因外援名額問題跟操半年，至2019年才正式穿上山東球衣。他在香港舉行的賀歲盃決賽攻入1球，助山東以3︰1勝鳥栖砂岩封王。

迪加度入籍中華人民共和國，更自稱是漢族。（網上圖片）

迪加度背景資料（按圖放大）

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《泰山晚報》記者牛志明報道，迪加度在辦理手續時，自己在56個民族中選了漢族，加上完成退出葡萄牙籍手續，因此山東魯能官方宣布已完成入籍手續，宣稱他在中超合本地球員上陣資格，有機會在今晚對北京國安一戰亮相。山東魯能一直安排迪加度學習中國文化、學唱義勇軍進行曲及普通話，又練習以中文簽名。山東魯能曾提議改名「德高望重」及「德勝」，但最後仍維持以德爾加多為名。

山東魯能宣稱迪加度入籍中華人民共和國。（山東魯能微博）

國際足協的入籍球員條件是球員本人、其父母或祖父母在所屬地區出生，否則就要在當地經常居住滿5年。

目前仍未證實到迪加度三代以來的血統與中華人民共和國有關係，亦未在中國累積居住滿5年，一般而言不合「歸化」資格，未知山東魯能及中國足協如何演繹規例，如今次先例一開，只要球員願意承認自己是漢族，就不需要等5年才入籍，影響深遠。

迪加度入籍中華人民共和國證書。（網上圖片）

另外，中超第16輪起的U23小將改例，由規定一名U23球員正選及總共3名U23球員上陣，改為全場都要保持最少一名U23球員上陣。此舉可杜絕開賽早段或末段以U23作換人，也令球隊的換人調動空間更大。