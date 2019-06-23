【英超轉會】傳曼聯放盧卡古　國際米蘭以伊卡迪交換

英格蘭傳媒近日爆料，指曼聯及國際米蘭或有重磅交易，國際米蘭將以射手莫路伊卡迪作籌碼，換取「紅魔」前鋒盧卡古。

英媒指曼聯領隊蘇斯克查有意賣走盧卡古，但希望得到一筆巨額轉會費。國際米蘭新帥干地想得到該名比利時國腳，更不介意用射手伊卡迪作交易籌碼。盧卡古接受訪問時表示，希望可以跟前車路士領隊合作。

26歲的盧卡古說：「我是意甲球迷，熟識我的人都知道我很想在英超或意甲踢波，我愛意大利。現在干地成為國米主帥，對那球隊來說是件美事，因為對我來說他是世上最好的教練之一。」

盧卡古轉投曼聯後表現受紅魔球迷批評，但他態度良好，加上年紀不大，仍然有價有市。（Getty Images）

英超前5輪賽程（按圖放大）

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紅魔賣走盧卡古，最初原則是「只收現金」，這支英超勁旅2017年收購盧卡古時，以7500萬鎊將他由愛華頓的葛迪遜公園帶到奧脫福，盧卡古為曼聯上陣96場入42球。球會希望賺回7500萬鎊的轉會費。

不過，當國米拿出伊卡迪作交換，令到曼聯「Cash only」態度軟化，有興趣與國際米蘭相討，看看可否將該名阿根廷球員帶到英超。

伊卡迪因為妻子（右）言論，與國米鬧笑話。（Getty Images）

伊卡迪求仁得仁

伊卡迪現年26歲，本來於國米算得上平步青雲，但當其妻兼經理人Wanda Nara於電視節目上批評球會後，雙方關係急轉直下，伊卡迪因此失去了隊長臂章。

這名阿根廷射手之後更在歐霸盃對維也納迅速一役拒絕上陣，隨後被雪藏長達53日，最後在4月3日對熱拿亞一戰復出，更有一球進賬及一次助攻。伊卡迪於2013年由森多利亞轉投國米，各項比賽上陣219場攻入124球，今夏他落選阿根廷出戰美洲國家盃名單，於transfermarkt身價跌至8000萬歐元。

伊卡迪欲離國米，或會成為交易籌碼。（Getty Images）