【F1．法國站】韋斯達賓期望正賽鬥法拉利　認上頒獎台不易

法國站的Paul Ricard賽道充滿長長的直路及多個高速彎，對紅牛來說絕對是個不利因素，但在排位賽後`，將於第4位起步的韋斯達賓，相信正賽仍有力挑戰法拉利，如幸運女神站在他們一方的話，上頒獎台並非不可能。

由於Paul Ricard賽道的高速設計，紅牛的本田引擎仍難敵平治及法拉利，令到紅牛表現大受影響。韋斯達賓雖在排位賽最終得第4位，但比將在正賽排頭位出賽的咸美頓慢了足足1.090秒，排在這名荷蘭車手前鋒的法拉利新星陸克萊，比韋斯達賓快0.4秒，韋斯達賓要上頒獎台有一定難度。

F1法國站設大量直路。（網上圖片）

不過，「韋少」表示正賽將會精彩得多。他說：「我們在排位賽的表現比試車時好多了，試車的時候一直都找不到正確的設定，但到了排位賽就好得多了。我認為我們在Q3拉近與法拉利的距離，第4位是個不錯的位置，比起加拿大站好多了，我們會嘗試在正賽與法拉利纏鬥。」

法國站的高速設計對紅牛甚為不利。（Getty Images）

馬力上的差距依然存在，紅牛要上頒獎台機會沒有因為排位賽結果有太大改變，但韋斯達賓相信幸運女神會幫忙。「上頒獎台要點運氣，就如去年一樣（保達斯與華迪爾起步首彎相撞）。我認為這賽道對我們來說不理想，由於太多長直路，在高速時輪胎基本上沒什麼抓地力，不能有太多變化，所以今站關鍵是輪胎管理，希望有點運會上到頒獎台吧。」

紅牛車手韋斯達賓（左）直認要殺入三甲需要運氣。（Getty Images）

不擔心麥拿侖強勢

紅牛在正賽前的形勢，可謂「前無去路，後有追兵」，要追上法拉利已經不易，後面又有今站彈出的麥拿侖。韋斯達賓後面正是麥拿侖雙雄──蘭度諾里斯及辛斯。排第5的蘭度諾里斯與韋斯達賓在排位賽只有0.009秒的距離，但韋少未驚過，「紅牛在正賽表現通常會更好，而麥拿侖在排位賽有特別的Power mode」，到了正賽不可能長開，所以威脅不大。」

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