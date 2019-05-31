【F1】保時捷冀今年內進行測試　盼2021年回歸F1

保時捷曾經在80年代為麥拿侖車隊提供F1引擎，合作取得兩屆車隊冠軍，而來自德國斯圖加特的保時捷，在1991年後離開F1舞台。保時捷宣布再度研發戰車引擎，期望在2021年再度於F1賽場上亮相，事隔30年後重返F1舞台。

保時捷在1957年首度參與一級方程式賽事，保時捷車隊在1961年取得車隊榜的第3位，而車隊終在1962年的法國站，由美國車手Dan Gurney取得首個分站冠軍。保時捷在1965年首度離開F1，在1983年以引擎供應商重返F1，並在1984年正式以TAG冠名的保時捷引擎，與麥拿侖合作，並取得空前成功，在1984及85年間勇奪車手及車隊總冠軍。

保時捷在1991年曾短暫返回F1，為Footwork車隊提供引擎，可惜兩架戰車在頭6站未能完成賽事，其後車隊轉用高斯禾夫（Cosworth）引擎，再一次離開F1舞台。

保時捷在80年代為麥拿侖提供引擎，使保路斯在1985年取得世界冠軍。（Getty Images）

保時捷在1991年曾短暫重返F1，可惜在首6站未能完成賽事，在當年的法國站轉用高斯禾夫引擎。（Getty Images）

保時捷在1991年後，未有再度回歸F1，而保時捷的母公司奧迪車隊決定退出世界汽車耐力錦標賽（World Endurance Championship，下稱WEC），使他們有資源放在F1引擎研發上。

保時捷的賽車部主管Fritz Enzinger透露，早前已開始研發F1相近的引擎，而母公司亦表示退出WEC後，保時捷可以全力放在F1引擎開發上，並希望在今年進行測試，「我們車隊將資源轉移在F1引擎上，在2017年底開始致力研發F1戰車相近的引擎，現階段已初步完成，有望於今年內進行測試，如一切順利，希望2021年能夠為F1車隊提供引擎。」