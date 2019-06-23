【法甲】丹尼爾離開PSG　「充滿勝利的一章結束了」

丹尼爾2017轉投巴黎聖日耳門（PSG），兩季贏盡本地錦標，可惜始終未能再嘗歐聯冠軍滋味。 現正領巴西國家隊挑戰美洲盃的他周日（23日）宣布離開PSG，但就未有表示會否繼續職業生涯。

丹尼爾在巴西5球大炒秘魯入美洲盃8強後，於自己的instagram宣布離PSG。丹尼爾上載自己為PSG贏得多個獎盃的照片，寫道：「今天生命中的一章完結了，充滿勝利、學習及經歷的一章。」

這名36歲右閘感謝PSG給他「一起創歷數一頁的機會」，又指：「過去兩年的堅持令到我的目標得到重生，但生命中所有東西都有開始、中途及完結，現在正是時間完結這一頁。」

丹尼爾於IG宣布離開PSG。（丹尼爾instagram）

「記住我每天美好的瘋狂」

這名巴西國家隊隊長自知表現不是完美，向PSG球迷致歉：「如果我踢得不好，出現了失誤，我向大家道歉，我只是盡全力做到最好。」

「如果你記起我，希望你記住我每天美好的瘋狂，令你面帶笑容，想起我純粹的活力，記住專業又全情投入的我。」他又向隊友說：「希望你們想起我時，記起我是那個想你每天進步的人，一個想你們更加明白『團隊』真正意義的人。

丹尼爾今季上陣時間大減。（Getty Images）

丹尼爾2017年離開巴塞隆拿加盟PSG，兩季合共上陣73場，錄得8個入球，助這支法國勁旅兩奪聯賽冠軍以及法國盃、法國聯賽盃冠軍。

丹尼爾現正以隊長身分與巴西征戰美洲盃。（Getty Images）