德甲勁旅多蒙特宣布，與拜仁慕尼黑達成協議，重簽舊將曉姆斯。30歲的曉姆斯在2008年至2016年間效力多蒙特，之後以3500萬歐元轉投拜仁，據德國媒體透露，曉姆斯今夏回歸多蒙特的轉會費最高可達3800萬歐元，料破多蒙特收購最貴紀錄。

多蒙特在聲明中表示，雙間球會同意將轉會細節保密，交易有待曉姆斯通過體測後落實，聲明也未有透露合約年期。不過，德國傳媒報道，曉姆斯回歸多蒙特的轉會達最高可達3800萬歐元，比起他3年前轉會拜仁的身價還要高，亦打破舒賀爾尼2016年的多蒙特最高轉會費紀錄。

多蒙特宣布簽回舊將曉姆斯。（多蒙特官網截圖）

30歲的曉姆斯職業生涯3次轉會，但只效力過兩間球會。他是拜仁青訓，2008年外借至多蒙特，其後以400萬歐元身價被買斷。曉姆斯轉投多蒙特後大放異彩，協助球會兩奪德甲錦標，他個人亦獲德國國家隊徵召。曉姆斯為多蒙特306次上陣，入25球。

曉姆斯是拜仁的青訓產品。（Getty Images）

曉姆斯在多蒙特成長為頂級球星，更擔任隊長。（Getty Images）

曉姆斯在2016年以2500萬歐元重返拜仁，效力3個球季皆為球隊贏得聯賽冠軍。不過，他不得教練尼高高華歡心，漸生離心，如今決定回歸成名地多蒙特。

曉姆斯最近3季效力拜仁。（Getty Images）

近年，多蒙特常羅致舊將回巢，例如他們在2011年放走中場紐尼沙軒，到2014年正式從皇馬將鬱鬱不得志的沙軒帶回來；在2012件，他們將攻中香川真司售予曼聯，但這名日本國腳未能適應，又在2014年回巢。最令人印象深刻的是，馬里奧葛斯在2013年轉投拜仁，到2016年黯然回歸多蒙特。

他們都曾經在失意後回歸多蒙特：

+ 5 + 4 + 3

今夏多蒙特其他加盟球員：