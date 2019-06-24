【英超】紐卡素宣布續約談判失敗　賓尼迪斯月尾完約離隊

賓尼迪斯帶領紐卡素重返英超，兩季得到的轉會資金不多，但仍交出不錯的成績。 雖然賓帥屬意留在英格蘭教波，但「喜鵲」周一（24日）宣布雙方就續約未能達成協議，該名西班牙籍主帥將於6月尾完約離開。

據英國傳媒報道，賓尼迪斯拒絕紐卡素提出的一年600萬英鎊合約，雖然會方向他保證有5000萬鎊轉會費讓他買人，但賓帥對「孤寒班主」艾舒利已失去耐性。

賓尼迪斯在2016年成為喜鵲領隊，首季護級失敗，但只用一季就重返英超，過去兩季未得太多資金擴軍，在人腳未有太多變動下，仍分別以第10、第13位完成賽季。不過賓帥要求球會作出改革，尤其是在轉會事宜上，另外亦要求這支英格蘭東北部球會作出架構上的改變。

賓尼迪斯帶領紐卡素以英冠冠軍重返英超。（Getty Images）

賓尼迪斯要求球會作出改變。（Getty Images）

紐卡素於聲明中表示：「我們努力爭取與賓尼迪斯續長約，但可惜沒可能與他及其代表達成協議。」

紐卡素又指賓帥的教練團隊Paco de Míguel Moreno（體育教練）、Antonio Gómez Pérez（一隊教練）及Mikel Antia（一隊教練），亦會跟隨主帥離開紐卡素。

不少紐卡素球迷都希望賓尼迪斯留任。（Getty Images）

戴治、莫耶斯成新帥熱門

紐卡素於聲明中又多謝賓帥及其團隊過去3年為球隊作出不少貢獻，認為成就顯著，又希望球員、職員及球迷在尋找新帥的期間保持耐性，尋找新帥的程序已經展開。

有傳媒認為，紐卡素希望由般尼領隊戴治成為賓帥繼任者，據報前曼聯領隊莫耶斯的名字亦在目標人物名單之中。

賓尼迪斯不滿紐卡素班主艾舒利「孤寒成性」離隊。（Getty Images）

賓尼迪斯歷任華倫西亞、利物浦、國際米蘭、車路士、拿玻里、皇家馬德里這些歐洲一線球隊主帥，曾領利物浦奪得歐聯冠軍，又帶過車路士奪得歐霸冠軍。過去兩季在紐卡素，在資金不多的情況下仍可取得中游位置的成績，賓帥重新證明自己執教功力為歐洲一流。

有關賓尼迪斯去向暫未有太多消息，早前曾傳出中超大連一方重金禮聘，但賓尼迪斯因家人都在英格蘭生活，比較屬意留在英國，離開歐洲機會似乎不大。