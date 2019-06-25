【英超】舒利亞炮轟紐卡素班主艾殊利　讚賓尼迪斯「世界級主帥」

英超球會紐卡素經歷兩個理想球季後，將有機會步入黑暗期。「戰術大師」賓尼迪斯約滿後離隊，名宿舒利亞發文炮轟球會辦事不力。

賓尼迪斯在2016年3月接任紐卡素主帥一職，當季未能逃過降班命運，要落英冠作賽。放走施素高、韋拿杜姆、唐辛後，賓尼迪斯以杜韋加爾（Dwight Gayle）等球員奪英冠冠軍，一季即重返英超。之後兩季轉會支出不多，賓尼迪斯仍然以中游完成，深得紐卡素球迷歡心。

▼賓尼迪斯在紐卡素的日子（按圖放大）

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紐卡素在2017/2018球季以44分第10完成英超，2018/2019球季以45分排第13。（資料圖片／Getty Images）

事情發展至今，舒利亞在英國《太陽報》專欄中，指摘紐卡素高層不力︰「完全是混亂狀態，雙方缺乏溝通，球會差得令我尷尬。一名世界級主帥就此離開了。」舒利亞曾為紐卡素效力十年以上，攻入148球，對這間球會充滿感情︰「但今夏的官方消息只有票價上升5%及新球衣，沒有公布與賓尼迪斯的情況，也沒有公布被收購計劃情況，尊重為數很多的忠誠球迷嗎？」

賓尼迪斯獲中超球會的高薪聘約，但他仍希望留在英超發展。（資料圖片／Getty Images）

球迷是球會的基礎，舒利亞深明此道︰「他們一生貢獻給紐卡素，在艾殊利入主很久以前已是紐卡素球迷，就算艾殊利離開後很久後，他們也不會改變。因此球會應告訴他們主帥去留詳情，而非單單票價及球衣。球迷值得更好，他們是英格蘭最好的球迷。」被白禮頓辭退的曉頓成為接任大熱，另外蒙克、摩連奴、保耶、賀維、戴治、阿迪達都有機會。

舒利亞為紐卡素名宿，早前訪港時已透露不滿班主艾殊利的口風。（資料圖片／Getty Images）

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