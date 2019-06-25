【意甲】米蘭雙雄為2026冬奧建新球場　聖西路拆卸後原址興建

2026年冬奧主辦權由意大利奪得，米蘭及科爾蒂納丹佩佐聯合舉辦。 米蘭兩支球隊AC米蘭及國際米蘭，趁這個時機起新球場，自1926年開始啟用的聖西路球場將面臨拆卸。 這個「足球聖地」被拆後，新球場將會於原址興建，AC米蘭會長Paolo Scaroni希望新球場可以舉行2026冬奧揭幕禮。

Scaroni向意大利傳媒透露，計劃已經在進行：「我們會起在原址興建一座新聖西路」興建新球場未有實際時間表，但Scaroni希望可以在2026年前落成，趕及冬奧舉行前啟用，有機會用作該屆冬奧的揭幕禮舉行地點。

聖西路將會拆卸。（Getty Images）

聖西路原為AC米蘭一隊的主場，直到1947年才與國際米蘭共用。（Getty Images）

近日多次傳出國際米蘭有意另起爐灶，但最後都未有成事。AC米蘭2014年亦放棄了搬離聖西路，於另址起新球場的計劃，原因為計劃成本太高，而且時任會長貝魯斯科尼正在賣盤。兩會之後一直都在相討其他選擇，包括重新發展聖西路或共同建設新球場，最後選擇新球場的選擇。

新球場將於聖西路原址興建。（Getty Images）

聖西路於1925年動工興建，翌年9月19日啟用，當時建築費為180萬歐元。最初可容納35000萬觀眾，歷次翻新後可最多容納80018人。本來AC米蘭為球場擁有者，到1935年為米蘭市政府購買了聖西路，並進行首次翻新，到1947年國米亦以這個「球壇聖地」作主場，亦是歐洲足總23座五星級球場之一。