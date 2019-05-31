【意甲】干地出任國際米蘭主帥　史巴列堤兩季連取歐聯資格仍被炒

曾執教祖雲達斯及車路士的干地，在2018年夏天離開車路士，整整一個球季未有執教後，終於找到新東家。國際米蘭在今日（31日）宣布正式委任干地成為球隊主教練，盼為國際米蘭重振當年的聲威。

國際米蘭領隊史巴列堤（Luciano Spalletti），去季雖帶領球隊相隔6季再度取得歐聯資格，今季意甲又力壓同市宿敵AC米蘭，取得第4而來季續戰歐聯，但周四（30日）仍被會方辭退。

國際米蘭在聯賽力壓AC米蘭，連續兩季奪得歐聯參賽資格。（Getty Images）

史巴列堤執教國米兩季，均奪得歐聯資格，仍難逃被解僱的命運。（Getty Images）

現年49歲的意大利名帥干地（Antonio Conte）日前成為下任國米主帥大熱，終於取代史巴列堤，領導藍黑兵團。干地2011年執教祖雲達斯，隨即助「老婦人」取得聯賽三連冠。14年轉任意大利國家隊主帥，兩年後離任，隨後緊接獲委任為車路士領隊，亦曾奪得英超及足總盃錦標，但在兩季後同樣離開球隊。

干地曾帶領祖雲達斯在意甲三連冠。（Getty Images）

干地在執教車路士期間亦曾兩奪錦標，惜最後黯然離開車路士。（Getty Images）

干地在休息一個球季後，終於再度執起教鞭。他透過國米官方網站表示，出任國米主帥為他的人生開展新的一頁，並希望帶領該支意甲老牌球會返回頂峰：「我對擔任國米主帥感到十分興奮。國米是一支歷史悠久的球會，亦對未來的發展相當有野心，我希望以個人能力率領球隊取得佳績，再度成為強隊，報答球隊主席及總監的信任。」

國際米蘭在官方Twitter發文，歡迎干地。（Twitter截圖）

國際米蘭主席張康陽亦對干地充滿信心，盛讚該名意大利名帥是世界上其中一位最出色的教頭，「干地是世界頂級的領隊，我相信以他的能力，絕對可以達成球隊的目標，使國際米蘭再度成為世界頂級球隊之一。」