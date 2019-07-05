【夏天行山】行澗比行山危險　暴雨後切勿入澗

香港夏天雨量大，時有山洪暴發，過去亦有不少意外，是行澗人士遭洪水沖走而喪命。山藝教練梁百衡提醒，行澗比行山困難及危險，要量力而為，並叮囑大家切勿在暴雨後行澗。

夏天天氣炎熱，行澗感覺比行山舒服，但香港岳峰攀石會山藝教練梁百衡提醒，行澗風險比行山高，他說：「夏天行澗是可以的，但要注意事前一個星期的天氣，如果落過暴雨，就可能山洪暴發。或者有些人喜歡大水流，覺得刺激好玩，但大水流之所有出現，可能是落過大雨，會面對較高的風險。」

在夏天，有人覺得行澗會較涼快。（資料圖片）

就算是行山，都可能會遇上洪水，因為有時間行山徑會橫跨溪澗。（資料圖片）

梁百衡表示，行山及行澗所需的裝備及技巧不同，「鞋方面，在濕地的抗滑功能要更強，跟跑山及行山的鞋是不同的。行澗的時候，很多時要踩一些不穩定的地面，例如大小不同的石頭。在踏前的時候，做一些試探，確保下一步是穩定、那些石是不動的，才將重心轉過去。」

山澗遇險難拯救

「行澗比普通行山危險。」梁百衡續說：「除了對體能的要求，還有出事時的支援。直升機很難去得到山谷位，拯救人員來救你都困難。山澗上可能有一些水潭，有些人會玩跳潭及游泳。如果在那些地方遇溺，拯救人員不能很快就去拯救到你。」

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下雨天就不宜行澗，因為有機會遇上山洪暴發。（資料圖片）

石澗的救援比較困難。（資料圖片）

影相必要注意安全

去年4月，有一名女子在屏嘉石澗下游的石板潭拍照時，失足跌入水潭，最後遇溺逝世。今年4月，有外籍女子在梧桐寨瀑布上拍照，失足下墮30米身亡。梁百衡慨嘆：「影相的時候一定要注意自身的安全！自拍的時候，想影到人，但又要影到景，其實都有點難度，建議找途人幫手影，或者帶多幾個朋友一齊上山，輪流影就會更安全。」

3年前，鹿頸的屏南石澗山洪暴發，有行山人士被困。（資料圖片）