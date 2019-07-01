【夏天行山】常見意外處理　詳解中暑、熱衰竭症狀分辨及急救方法

夏天行山最常見又最嚴重的意外是中暑。 這篇文章會簡介熱衰竭及中暑兩種熱病的原理、分辨兩者的徵狀以及處理方法。

熱病主要可分為熱痙攣、熱水腫、熱昏厥、熱衰竭及中暑，其中後兩者病情較嚴重，而且坊間常混淆熱衰竭及中暑，以為在炎熱天氣下頭暈作嘔不適以至神智不清昏迷也是中暑。其實，兩者的嚴重程度及處理方法各有不同，所以最好能夠識別得到。

應馬上將熱衰竭或中暑患者帶到樹蔭下，如果附近沒有樹蔭，可以為他開傘遮蔭。（資料圖片）

熱衰竭症狀：臉色蒼白、皮膚濕冷

在炎熱及潮濕天氣下行山，身體會加強排汗功能散熱，皮下血管擴張，心跳及呼吸加快，水分不斷經汗腺流失。如果不能及時補充水分，體內血量不足，就會出現熱衰竭。此外，如果行山人士在出發前或行進期間腹瀉及嘔吐，導致身體水分流失，亦較容易出現熱衰竭。

由於供血不足，熱衰竭的人會臉色蒼白，變得虛弱，頭暈頭痛，有嘔吐感覺。因為不停流汗散熱，熱衰竭的人皮膚濕冷，體溫正常或略高，另外脈搏及呼吸會急速而微弱。如果行山時發現自身不適，記得馬上停下來休息，別要強行繼續前進，並通知同行隊友，避免一個人獨自留在山上。

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中暑是夏天行山的常見意外，患者需送院治理。（資料圖片）

山藝教練梁百衡提醒，別要獨留不適的隊友。（受訪者提供） 山藝教練：不要獨留不適隊友 香港岳峰攀石會山藝教練梁百衡提醒：「一隊人去行山，如果有個人不適，通常他第一個反應是叫隊友行先：『我想休息一陣，你們行先！』以前有些意外，單獨留在山上的人最終去世，所以當你聽到這些說話時，你千萬不要行先，一定要照顧隊友，不要讓他一個人。」 處理熱衰竭時，第一步應該帶患者到陰涼的地方，例如涼亭或樹蔭；如果附近沒有遮蔭地方的話，可以開傘。之後，可以讓患者躺下，用背囊或其他物件承高患者雙腳，增加頭部及腦部的血流量。若果患者清醒，可幫助他慢慢飲用清水及電解質飲品。 如果患者在休息後能夠恢復過來，能夠自行落山，則不用報警；但如果病情沒有改善，清醒程度下降，呼吸脈搏持續加快，或者難以自行落山的話，則建議盡快報警。

處理中暑患者時，可以鬆開他的上衣，用濕毛巾為他降溫。（資料圖片）

盡快為中暑患者降溫

若果未能適當處理熱衰竭，或者任由熱衰竭惡化的話，就會演化成中暑，但中暑不一定由熱衰竭演變而成，患者可能一開始已經中暑。中暑有可能致命，是必須送院的急症。中暑患者的體溫可達攝氏40度，感到頭痛頭暈，清醒程度下降，甚至精神混亂及神志不清，有可能不省人事。

中暑的成因是體內恆溫器失調，散熱機能失常，包括無法正常排汗，所以中暑患者皮膚乾燥灼熱發紅，另外脈搏強而有力。

處理中暑時，最重要是散熱降溫，首先將患者移於陰涼地方，並將患者的外衣脫去。其他人可以用濕冷的毛巾幫患者降溫，可將濕毛巾或冰塊敷在腋下、頸側及腹股溝等有大血管經過的皮膚，亦可以向患者灑水及搧涼。中暑是不能在野外自然康復的，如有同行朋友中暑，必須報警，及早將患者送院。

除了照顧患者，其他同行人士亦應多加留意自身身體狀況。（資料圖片）

梁百衡提醒：「如果熱衰竭，建議抬高患者的下肢，但中暑就不同，不建議抬高腳，我相信這是兩者處理的最大分別。」

除了處理患者外，還要重要留意自身及其他隊友的身體情況，因為當有一個人熱衰竭或中暑，代表其他人都有可能出事。因此，在照顧患者的同時，其他人亦需要一起到陰涼處，補充水分，以避免有更多患者出現。