【夏天行山】炎熱天氣下都可能體溫過低　淋雨濕身後注意事項

在炎夏行山有機會中暑，容易理解，但其實也有機會體溫過低。 香港夏天常有大雨，如果全身濕透，遇上大風，會令身體快速散熱，或導致體溫過低。

長時間暴露於寒冷環境，特別是潮濕及大風之中，或者浸在冷水之中，會加速身體散熱，導致體溫過低。香港夏天炎熱，但亦多大風大雨，如果行山人士在大雨中或者行澗時全身濕透，之後再行上空曠當風的高地，身體會散熱得很快。

夏天行山，很容易會遇上雨天，應帶備雨具。（資料圖片）

在全身濕透之下，行當風的位置，有可能出現體溫過低。（資料圖片）

如果感到寒冷及顫抖，應離開當風的山頂或山脊，盡快到有遮蔽的地方，避免再淋雨受風，並脫去濕透的衣服，換上乾爽的，加添禦寒衣物，尤其戴帽，或用其他衣物包裹頭部，為頭部保暖。若果還覺得冷，可用求生氈包裹身體。假如去到士多避風，可以找熱飲，進食高熱量的食物亦可，如朱古力。

值得留意的，假如隊伍中有一人體溫過低，意味住其他人都有體溫過低的風險，所以不宜將自己或其他隊友身上的外套或雨褸脫下來給患者，否則可能令患者數目增加。其他同行者都需要留意自身體溫過低的可能，添衣保暖，盡快到遮蔽處。

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雨褸除了擋雨外，還有效隔絕風勢，保持體溫。（資料圖片）

用防水袋盛載替換衣物，就不怕後備衫褲被雨淋濕。（資料圖片）

用防水袋盛載替換衣物

為了預防體溫過低，在夏天行山宜帶雨具，例如防風防水的雨褸。在當風的位置，雨褸或者防風褸能夠有效為身體阻隔強風，避免風勢帶走熱能。建議行山人士用防水袋入住後備衣物，淋雨後就算全身濕透，都可換上乾爽的衣服，避免失溫。

香港岳峰攀石會山藝教練梁百衡說：「帶後備衣物，未必是為了低溫症。當你行完上巴士，可能會著涼，因為你全身都濕，所以換後備衫才上車，對你自己及其他乘客都更好。」