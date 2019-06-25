【英超】打比郡開綠燈　批准林柏特跟車路士洽談轉會

車路士領隊沙利今夏離隊重返意甲，「藍戰士」需物色新帥，屢傳想將打比郡教頭林柏特帶回史丹福橋。 打比郡周二（25日）宣布批准「林伯」與車路士商討轉會事宜。

沙利今夏離開車路士，重返意大利成為祖雲達斯教練。藍戰士再度易帥，希望請林柏特回巢。若果成事，車路士將要支付400萬鎊給打比郡作賠償。打比郡在聲明中表示，希望可以盡快解決一切問題，亦不會再就事件作任何評論。

林柏特獲准與車路士討論轉會。（Getty Images）

沙利領車路士奪得歐霸冠軍後離隊。（Getty Images）

首季領打比郡衝擊升班

林柏特2018至19年球季成為打比郡領隊，帶領球隊殺入季後的升班附加賽，一路殺入決賽對由另一車路士名宿泰利任助教的阿士東維拉，最後輸波未能升班。雖然如此，林柏特今季帶領打比郡衝擊升班，領軍能力備受讚賞。

林柏特今季帶領打比郡打入升班附加賽，但最後功敗垂成。（Getty Images）

前英格蘭國腳林柏特球員生涯效力車路士13年，上陣648場贏得11個主要錦標，包括一次歐聯及歐霸冠軍。林柏特為車路士射入211球，為這支倫敦球隊的隊史神射手。如果林柏特回巢，將要面對車路士兩個轉會窗禁買令。雖然車路士已經上訴，但體育仲裁法庭早前透露，車路士未有申請凍結禁令。