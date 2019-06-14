【英超】車路士准許沙利轉教祖雲達斯　傳收500萬鎊賠償

英國權威媒體披露，車路士准許領隊沙利轉投祖雲達斯，據報獲得至少500萬鎊的賠償。

《BBC》昨日（6月13日）披露，英超的車路士及意甲的祖雲達斯已經達成協議，上季執教車路士的領隊沙利（Maurizio Sarri），獲准轉投祖記，相信會在日內落實；據了解，車路士會獲得至少500萬鎊（約5000萬港元）的賠償。原本帶領祖記5個球季的艾歷尼（Massimiliano Allegri）在今季尾宣布離隊，他最近表示下季不會教波，他說：「我準備休息一年，為電池充電，找回個人生活。」

60歲的沙利去年離開拿玻里，轉到車路士，簽約3年，雖然他未能在英格蘭聯賽盃決賽擊敗曼城飲恨，但他帶領「藍戰士」在季尾取得英超季軍，並且在歐霸盃決賽贏阿仙奴捧盃，取得執教生涯首個重要錦標。

沙利執教車路士一季後，將會離隊投祖雲達斯。（Getty Images）

沙利今季教「車」重要時刻：

+ 5 + 4 + 3

沙利離開車路士已為定局，誰人會接手？據博彩公司Paddy Power的賠率，下任車路士主帥的頂頭大熱是執教打比郡的林柏特，之後的是賓尼迪斯及摩連奴兩名前藍軍領隊。

下任車路士領隊熱門人選：