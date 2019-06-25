【亞協盃】大埔今季最後一戰撼航源　堅Sir：球場排水欠理想

應屆港超聯冠軍和富大埔，明日（26）將在台北田徑場與航源二度交手，「綠軍」今日傍晚在大雨下進行到埗後首操，雖然兩支球隊均已篤定出局，作為本季最後一場賽事，主帥李志堅坦言球場有積水恐球員影響發揮和受傷。 香港01記者葉詩敏 台灣直擊

客隊大埔首輪憑已離隊的伊高沙托尼梅開二度以4:2擊敗對手，今仗球隊以上周對傑志的陣容赴台。正值梅雨季節，台北近日連日下雨，大會今晚也因天雨關係由原先在台北田徑場的操練，改在輔仁大學運動場進行，相信明日雨戰機會頗大。主帥李志堅坦言對天氣擔憂：「看過球場的排水不大理想，有積水情況，雖然我們有攻力，對手防守和反擊亦不錯，加上場地影響，也會擔心球員發揮。」

因天雨關係，大埔被安排到輔仁大學運動場作最後一課操練。（葉詩敏攝）

大埔除離隊的伊高和哈利，派出完整陣容作客航源。（葉詩敏攝）

堅Sir：有「框架」下派年輕球員上陣

操練中不少非主力球員穿上「龜背」，問到明晚可會派出更多年輕球員上陣，堅Sir表示與上仗對傑志想法一樣：「我們在作客情況下要考慮場地和天氣，當然有機會想盡量讓更多年輕球員出場，但都要框架（有限度）讓球員發揮。」

連續兩年躋身亞協盃分組賽的航源以年輕球員為骨幹，曾代表港隊有過台北田徑場踢球經驗的隊長黃威，認為對手均很有活力和拚勁：「上次對戰後都清楚他們的實力，今次會全力以赴。」大埔在應付兩條戰線下，經歷了漫長一季，全隊均上下一心盼在明日「收爐戰」取完美作結，堅Sir坦言：「是最長的一個球季，但過程是享受的，取得了聯賽冠軍，興奮過後便感到有點筋疲力竭。」

黃威（右）表示首輪了解對手踢法，明晚會全力以赴。（葉詩敏攝）

航源地獄賽程 盼主場爭亞協首勝

主場出擊的航源亦有隱憂，球隊上周遠赴北韓與亞協對手北韓4.25作賽，回程卻一波三折。原本安排在21日下午從平壤轉飛北京，到達機場遇上班機延遲起飛，其後又滯留機場數小時等行李；後再於北京遇上長榮罷工停飛班次，航源改搭22日班機飛抵桃園，隨即要在翌日的企甲足球聯賽迎戰台中FUTURO。

主帥李志堅表示會盡量派出小將上陣發揮。（葉詩敏攝）

面對「地獄賽程」和連日舟車勞頓，主教練陳永盛坦言球員略顯疲態，近日主要是調整狀態。不過雖然已經無緣在小組出線，不過最大目標仍是在主場取得亞協賽事首勝。陳永盛被問到中華台北隊作客香港時同是雨戰中取勝：「我們會針對對手的優點和缺點作部署，也有經驗在主場應付雨戰，希望也能夠有機會爭勝。」

堅Sir笑謂經歷漫長一季，雖然有點「筋疲力盡」，仍享受過程。（葉詩敏攝）

航源球員黃士源則認為大埔球員的條件一切都比己隊優勝下，只有努力執行戰術和發揮平常訓練的成果：「全力贏下這場比賽，希望我們在主場上展現我們的優點，讓球迷看到我們在亞洲賽有所進步。」