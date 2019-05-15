【亞協盃】王振鵬遇球迷慶300大關　朱志光：晉級需長遠計劃

傑志今日（15日）在亞協盃險勝航源，這一仗注定寫入球會史冊。皆因擔任正選的守門員王振鵬，為傑志上陣次數累積至300次，除是首位傑志球員達成創舉，更是目前上陣場數最多的「藍鳥」成員。 從賽前記招到賽後訪問，王振鵬都展示「心如止水」的一面，但離開時遇上在球場外等候的「藍鳥」球迷，終忍不住釋放情感，露出最真摰的笑容。 香港01記者袁志浩 台北直擊

從步出球場的一剎那起，近50位赴台的傑志球迷齊聲叫喊王振鵬的名字，完場後又在球員出口守候，「王振鵬，300！王振鵬，300！」，呼聲傳遍整個地下停車場。

原先「阿鵬」只含蓄地拍手及鞠躬致意，但最後還是忍不住走上前跟眾人握手，擺起「300」手勢合照。「感覺跟每場比賽一樣，但行出場聽到自己的名字，知道球迷想告訴我第300場這訊息，感謝他們鼓勵我。」王振鵬說。

亞協盃：王振鵬離開球場時遇上守候的球迷，終按捺不住上前逐一擊掌。（袁志浩攝）

亞協盃：第300次為傑志上陣的王振鵬感謝球迷的支持與鼓勵。（袁志浩攝）

「藍鳥」今場更特別為王振鵬特製「300場特別版護脛」，印有比賽日期、地點及對賽隊伍外，亦加上代表女兒生日的「06」，及意味妻子生日的「24」字樣，讓「阿鵬」在場上打拚時，有如獲妻女陪伴打氣。

「多謝球會讓我有這個領悟，其實即使沒有這護脛，心內都時常想着家人。多謝老婆肯湊女，讓我安心練習，在比賽上做到最好。」「阿鵬」此役因稍不集中，被航源攻入一球，他承認全隊在領先下有點放鬆，在平手後才顯出鬥心，談及未來兩場分組賽，他指：「我們不會放棄，先做好本份才算。」

亞協盃：傑志驚險地擊敗航源，跟朝鮮球隊4.25的差距有目共睹。（袁志浩攝）

朱志光指4.25屬亞冠水平 「若想晉級需長遠計劃」

經過今輪賽事後，朝鮮代表4.25基本上穩奪出線權，傑志雖在數字上仍有機會，但可能性相當小。

4.25在兩支香港球隊夾擊下，還能錄得全勝紀錄，傑志主教練朱志光認為，4.25是屬於亞冠盃水平的球隊，若香港代表往後希望打破晉級困局，需詳細計劃。「若不晉級，香港的亞洲足協屬會積分只會跟其他國家愈來愈遠，令香港足球環境變得更悲觀。要面對的話，這不單止是傑志的事，需組織一支強隊，用盡所有方法，如搵外援、入籍兵或青訓『加辣』等。」

亞協盃：航源只差一點才能取得球會於亞協盃的第一分，完場後球員相當失落。（袁志浩攝）

航源錯失亞協盃第一分 主教練：見識水平遠比分數重要

至於主隊航源落敗後，依然未能取得於亞協盃分組賽的第一分，賽後球員難掩失落之情，記者於混合採訪區等候期間，其更衣室內更一度傳出激烈的吵架聲。

航源總教練洪慶懷坦言對結果有點可惜，他承認球員高度及對抗性都有不足，未來會在後防位置上補強，「亞洲賽讓全隊更清楚地看這個世界，見識各種水平。我們從而建構屬於自己的訓練模式及體系，這是兩年間改變最多的地方，遠比那一分重要。」

傑志2：1勝航源精彩圖輯（按圖放大）