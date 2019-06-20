【東京奧運】神級繪師將32個「國旗」擬人化　日本變得好帥好MAN

距離2020年東京奧運已經不遠了，日本國內處處都十分期待。近日有一個日本網站，連同一群神級畫師開展了一個非官方的企劃，以奧運參與國的國旗為基礎，將這些國旗擬人化，變成了一大群花美男。看到這些人物，你能認得他們對應的國家嗎？

擬人化的國旗站在一起拍合照。（世界国旗ポータルサイト「World Flag」）

這群畫師認為國旗是代表著一個國家的文化和歷史，因此就有了擬人化的念頭，根據國旗的用色和花紋，再融入日本文化，將國旗擬人化成為身穿日本傳統服裝的花美男。

畫師將他們化成人形時，更為這些國旗們加上個人名字和獨特的性格，讓他們看起來更栩栩如生。你能想像得到韓國的性格嗎？

想不到韓國擬人化後。居然喜歡防彈少年團！果然是「世界彈」啊！（世界国旗ポータルサイト「World Flag」）

畫師們在網站裏面也有為他們好好分類。例如被稱為北歐四國的瑞典、芬蘭、挪威和丹麥四個國家，在這裏就成為了舉起北歐十字守護北歐的四天王。

而身為劍士的中國和陰陽師的韓國，則被稱為「亜細亜の龍」（亞洲之龍），職責就是作為亞洲的龍與虎，與日本一同保護亞洲勢力的均勻。

大家有發現日本不見了嗎？因為日本的畫師將日本歸類在「八大工業國組織」，正在帶領著世界的進步，為世界的經濟而努力。嗯……對於這些虛構的世界觀，大家就不要太認真了。我們還是將焦點放在他們英俊的外貌吧！（流口水）

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除了眾所周知的幾個國家，畫師們更將越南、泰國、南非共和國等等32個國家的國旗，擬成花美男。大家點擊下圖，看看這些國旗擬人化後帥氣臉孔吧！

▼▼▼▼點擊看超多花美男▼▼▼▼

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其實有網民指出，「國旗擬人化」這個企劃，與2006年出版的《義呆利 Axis Powers》十分相似，更有粉絲認為這個企劃有抄襲之嫌。

但又有較溫和的網民指出，其實「國旗擬人化」這個題材，在日本已經一直都十分流行，根本沒有抄襲這個說法。而更多的網民非常欣賞這次「國旗擬人化」企劃，因為每個人物的性格都很獨特，立體和貼地。

看完之後，有沒有覺得他們真的好帥呢？大家如果對這些花美男還有更進一步的興趣的話，大家可以點擊進去企劃的官方網站，仔細看看各個國家的詳細資料吧！

《點我進去官方網站》

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