【英超】摩連奴突成紐卡素新帥大熱　「下一站定是為勝利而戰」

賓尼迪斯離開紐卡素，這支英格蘭東北部球隊開始尋找新領隊。 新帥名單內不乏熟悉的名字，前曼聯主帥莫耶斯、般尼教頭戴治，還有去年12月離開「紅魔」的摩連奴，摩帥更是大熱人選之一。 不過，「牙尖嘴利」的摩連奴周三（26日）表明不會成為「喜鵲」新帥，因為他的眼中只有「勝利」，只想執教會奪標的球會。

除了摩連奴、莫耶斯及戴治外，紐卡素新帥人選名單仍有不少候選人。帶領李斯特城奪得英超冠軍的雲尼亞里、曼城助教阿迪達、前飛燕諾教頭雲邦賀斯都榜上有名。英國博彩公司為下任主帥開盤，摩連奴更成為大熱。不過，現年56歲的摩連奴不會考慮，帶領一支班主視上半版為成功的球隊。

賓尼迪斯離開紐卡素，摩連奴成下任主帥大熱。（Getty Images）

摩連奴暗批紐卡素班主艾殊利（右）欠缺野心。（Getty Images）

「我只知道我不想要的東西，」摩連奴被問及紐卡素傳聞時說：「我對勝利有種病態的執着。」摩連奴又指自己不會以於聯賽委曲求全作目標：「如果有人給我一份無可挑剔的10年合約，目標就只是留在聯賽上半版，第7、第8、第9就是完美一季，但那不是我想要的。（追求勝利）是我的本性。」

摩連奴只想執教能贏得獎盃的球隊。（Getty Images）

曾自稱7月回歸

摩連奴去向至仍然未明，但他表明自己只想帶領會奪得冠軍的球會：「雖然有時我會回想以前的成就，但這不是我，我的下一站必定是為勝利而戰。」摩連奴早前表示自己希望7月重執帥印，但至現在仍未有任何實質消息。

紐卡素過去兩季都於中游位置完成賽季。（Getty Images）

賓尼迪斯以少得可憐的轉會資金，帶領紐卡素留在英超之餘，過去兩季陣以第10、第13完成，深受球迷愛戴，所以今次離開令到不少球迷對「喜鵲」大失所望，矛頭直指班主艾殊利。紐卡素在賓尼迪斯領軍3年間，轉會上得到1120萬鎊盈利，不少球迷都指責艾殊利欠缺野心，而且心中只想如何在球迷身上榨取更多金錢。

有指紐卡素向59歲的賓尼迪斯，提供一紙600萬鎊的一年合約，但賓帥要求球會改變現行架構遭到艾殊利拒絕，該名西班牙籍名帥決定離開球會。