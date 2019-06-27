【美洲盃】阿根廷8強鬥委內瑞拉　回憶3年前美斯心碎言退

身為球王，美斯在場上何時都是焦點，球隊成敗也好，他的表現都會被放大。 球會成就再高，代表阿根廷仍是了無一冠，畢竟已32歲，機會愈來愈少，美斯壓力之大可想而知。 阿根廷在美洲盃驚險地殺出小組重圍，將於巴西時間周六（29日）與委內瑞拉進行8強大戰。 3年前在美國舉行的百年美洲盃（Copa América Centenario），決賽互射12碼不敵智利，美斯宣布退出國家隊，向國際球壇投下震撼彈。 你還記得嗎？

阿根廷在2016年為100周年紀念而特設的美洲盃，分組賽於D組3戰全勝，攻入10球僅失1球，盡顯了王者的霸氣。淘汰賽走線亦對他們十分有利，8強大炒委內瑞拉4：1、4強贈主辦國美國4蛋，加上巴西在該屆小組賽就已出局，未踢決賽，阿根廷就似是已肯定奪冠一樣。

阿根廷在2016年美洲盃一直順風順水，但卻未能奪標。（Getty Images）

美斯互射12碼時罕有失手。（Getty Images）

美國時間2016年6月26日（香港時間為27日），百年美洲盃上演決賽，阿根廷的對手是小組賽同組的智利，阿根廷在小組賽揭幕戰以2：1擊敗過對手，決賽再遇當然有信心可以再贏多次，但雙方鬥足120分鐘依然無紀錄，百年美洲盃需要以12碼分勝負。智利先有維度爾射失，阿根廷由美斯先射，正當大家都認為這名巴塞隆拿球星十拿九穩之際，未知是否壓力太大，美斯竟然將皮球一腳抽向大門後。

美斯失冠後十分失落。（Getty Images）

阿根廷最終以2：4不敵智利，美斯淚灑球場，其後出乎全世界意料之外說：「對我來說，國家隊（生涯）已經完了。」失落無比的他續道：「我已為阿根廷傾盡全力，無法成為冠軍令人心痛。」自2005年成為大國腳後，美斯與阿根廷已經歷了5次決賽，4次美洲盃及2014年的世界盃卻未有一次能笑到最後。2016年一屆以5球得銀靴獎的美斯說：「4次（美洲盃）決賽，我已嘗試過了，我最渴望的就是為國奪得冠軍，但苦追無果，我覺得是時候停下來了。」

當時的美斯心灰意冷，認為自己退出國家隊，對自己及所有人都是件好事，又說：「我想很多人都想我退出國家隊，他們都明顯地對我不滿，正如我們不滿自己打入決賽卻贏不到一樣。」雖然自言在艱難的情況下作此決定，但美斯明言「不會再嘗試，亦不會出山」。

美斯與美洲盃冠軍擦身而過後，一度退出阿根廷國家隊。（Getty Images）

5萬人上街求撤回退出國家隊決定

輸完一次又一次，眾人都知道美斯去意已決，阿根廷國內大量球迷組織留住美斯的活動。當國家隊回到首都布宜諾斯艾利斯，接機球迷都舉起「Don't go, Leo」的橫額或標語，就連阿根廷總統馬克里更作公開呼籲：「我們很幸運，這是人生夢寐以求的榮幸。擁有世上最佳球員是上帝給我國的禮品，美斯是阿根廷的國寶，我們一定要好好對峙他。」美斯的影響力不比一代球王馬勒當拿低，二人在國內都似是神一樣的存在。美斯一句引退，就有5萬人為他走上街，於布宜諾斯艾利斯地標「布宜諾斯艾利斯方尖碑」集會，訊息仍是一樣：美斯，別走。

美斯退出國家隊震驚全阿根廷，就連總統都要作公開呼籲。（網上圖片）

復出救國領阿根廷入世盃

退出近兩個月，阿根廷傳媒突然爆料指美斯或會復出，最終於8月12日確認美斯決定出山，復出首戰為主場對烏拉圭的俄羅斯世界盃外圍賽，這名射手就攻入全場唯一入球，為阿根廷全取3分。不過，美斯其後因侮辱球證被罰停賽4場，到外圍賽最後一戰作客厄瓜多爾前仍排第6，要全取3分外亦要寄望在他們之前的球隊失分。

美斯在該戰大演帽子戲法，助球隊以3：1擊敗對手，自2001年後首次作客贏厄瓜多爾，升上第3直入決賽周。可惜的是，他們在去年在俄羅斯並不如意，最後在16強激鬥法國終以3：4出局，美斯再次於國際賽無功而還。

32歲，機會買少見少，今次美洲盃可否見到美斯取得首個國際大賽冠軍？周六對委內瑞拉的8強戰，或許會給大家更多啟示。