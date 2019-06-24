【美洲盃】阿根廷兩球挫卡塔爾　有驚無險小組次名躋身8強

阿根廷在美洲國家盃首兩輪分組賽未能打開勝利之門，為爭出線今仗對卡塔爾不容有失，結果由拿達路馬天尼斯及阿古路在上﹑半場各入一球，以兩球淨勝卡塔爾，有驚無險以小組次名出線。

阿根廷在今年的美洲盃賽事，分別不敵哥倫比亞及賽和巴拉圭，兩戰僅得1分，在最後一輪與應屆亞洲冠軍卡塔爾對碰，必須全力爭勝，力保出線資格。

美斯今仗繼續以隊長身份領軍，在前線伙拍阿古路及效力國際米蘭的拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）攻堅。21歲的拿達路現時效力國際米蘭，他把握卡塔爾在後場的一次誤傳，在開賽僅4分鐘便攻破卡塔爾的大門，攻入個人在國家隊的第5個入球。

拿達路馬天尼斯在開賽4分鐘，把握對手一次後防失誤，先開紀錄。（視覺中國）

阿古路今仗在前線相當活躍，全場6次起腳威脅卡塔爾的大門，惟連番攻門亦久久未能為阿根廷再添紀錄，該名曼城射手終在82分鐘，一次個人突破力壓兩位卡塔爾守衛，禁區內右腳射遠柱得手，為阿根廷鎖定兩球勝局，在今屆美洲盃打開勝利之門。阿根廷三戰得4分，以小組次名晉級8強，將與委內瑞拉爭奪4強資格。

另外，初次參賽的卡塔爾，以1和2負的戰績完成今屆美洲盃，雖然在小組敬陪末席出局，但卡塔爾的表現亦不算失禮。

阿古路今仗表現活躍，終在比賽末段為阿根廷鎖定勝局。（視覺中國）

阿根廷隊長美斯今仗未有貢獻入球，其中他在下半場禁區內撞射，卻射中波底，將皮球踢向觀眾席，但他結果被選為今仗的最佳球員。美斯希望球隊在今場勝仗後，繼續建立信心：「我們在今仗有不錯的發揮，亦取得今屆的首場勝仗，我們絕對需要一場勝仗去為球隊增強信心，從而助所有球員在賽事中成長，所以今場勝仗意義重大。」

美斯雖然今仗未有進帳，但賽後亦被選為今場最佳球員。（視覺中國）

Messi was surrounded by useless teammates? So he sent the ball to his own planet pic.twitter.com/XcFyTongvV — Haroon Abid 🇵🇰 (@HaroonMUFC47) June 24, 2019

另外，兩戰全勝提早鎖定晉級資格的哥倫比亞，在最後一輪分組賽再以1球小勝巴拉圭，三戰全勝首名出線外，今屆賽事至今後防依然保持不失。