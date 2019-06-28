【英超】夏薩特轉會後續為希臘車路士學院教波　與小球員打成一片

雖然夏薩特早前已正式加盟西甲豪門皇家馬德里，但依然毋忘前球會車路士。夏薩特早前赴希臘哈爾基季基州（Halkidiki）的車路士基金足球學院，與一眾小球員交流球技，該名比利時球星十分享受與小朋友在球場上的時光，此舉亦被一眾車路士球迷盛讚。

比利時球星夏薩特（Eden Hazard）為車路士奪得歐霸錦標後，公開宣布離開效力7季的車路士尋找新挑戰，隨後亦一如所料地加盟皇馬，成為皇馬今季眾多新兵之一，早前更首度在班拿貝球場與一眾球迷見面。

夏薩特離開效力7季的車路士，轉投西甲豪門皇馬。（Getty Images）

夏薩特曾表示車路士的球迷是他的家人之一，雖然他來季將效力皇馬，但仍然心繫車路士。夏薩特在離開車路士不足一個月，在開操前的空檔期，親身赴希臘的哈爾基季基州的車路士基金足球學院（Chelsea Foundation’s Football Academy），與一眾小學員在場上交流，更大騷球技，樂在其中，而該名比利時球星當然為一眾小球員簽名及合照留念。

夏薩特親赴希臘的車路士基金足球學院，與一眾小球員合照留念。（Twitter截圖）

一眾車路士球迷在社交網站上大讚夏薩特，更有球迷表示夏薩特「一日藍軍，一世藍軍」，並流着「藍軍」的血。當中不少車路士球迷表示即使夏薩特離隊後，依然表現他對車路士的愛，盛讚他在場內及場外亦是「世界級」。

車路士球迷在社交網站上大讚夏薩特。（Twitter截圖）