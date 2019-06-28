【歐霸】卡迪夫都會大學作客盧森堡1球僅負　盼次回合創歷史

歐霸外圍賽首圈首回合，卡迪夫都會大學（Cardiff Metropolitan University）第4次出戰歐洲賽，以0︰1負盧森堡球會Progrès Niederkorn。

卡迪夫都會大學（Cardiff Metropolitan University）在12隊角逐的威爾斯超聯列第7，在附加賽4強先以3︰2擊敗Caernarfon Town，再互射12碼淘汰Bala Town，得以首次晉身歐洲賽。他們打入歐霸獲19.3萬鎊（約191萬港元）獎金，當中2萬鎊會支付作客費用，其餘用作投入球會運作，因來季會費沒有豁免，要靠眾將自掏腰包支持。

卡迪夫都會大學62分鐘被艾美達射入全場唯一入球，以0︰1負盧森堡第4的Progrès Niederkorn，香港時間7月5日首次回合只要贏波仍有機會出線。卡迪夫城都會大學主場可容納4953人，料將成大學內的大事件。

卡迪夫都會大學首回合落後1球，次回合仍有機會。（網上圖片）

威爾斯最熱門的項目不一定是足球，卡迪夫都會大學最熱門的本是欖球，26歲的PhD學生隊長胡比治（Bradley Woolridge）自言，踢威爾斯聯賽只因愛足球︰「來到這大學是求學為主，我們愛足球而踢。有些球隊每場支付300至500鎊予球員，我們沒有任何收入，只因愛足球。」

主帥愛華士很滿意首回合表現︰「任務很接近完成，我認為球隊表現接近完美。我們清楚對手會主導控球，會在中路強攻。仍有次回合在前方，我們仍有希望。」

英超首5輪賽程（按圖放大）

+ 16 + 15 + 14

卡迪夫都會大學之前3次晉身歐洲足協盃，今次是改制至歐霸後首度參戰。（網上圖片）

卡迪夫都會大學在1994首闖歐洲足協盃，3次都在首圈出局，當中在1997年兩回合計以0︰8被些路迪踢出局。今次卡迪夫都會大學在歐霸改制後首次晉身首圈，只要次回合贏波便有機會首次在歐洲賽晉級。