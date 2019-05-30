車路士主帥沙利在今季受內憂外患，來季帥位未穩，但在歐霸決賽力克同市宿敵阿仙奴，帶領球隊事隔5季後再度揚威歐洲賽。今個歐霸錦標，亦是沙利執教生涯中的首個獎盃，賽後高興地在後備席廂點起香煙，並稱自己值得留在車路士，繼續領軍。

現年60歲的沙利曾任職銀行，他由意大利低組別球隊開始執教生涯，至拿玻里時代開始成名。去年夏天正式接掌車路士，沙利今季路途並不順遂，開季時聯賽12場不敗後，季中曾經大敗於曼城6球，重用佐真奴及聯賽盃決賽與門將阿列沙巴拿加的「換人風波」等事件，使沙利在戰績及領軍能力亦深受外界質疑。

沙利換出夏薩特後，與該名入球功臣相擁。（路透社）

沙利於車路士首項錦標（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

沙利執教生涯至60歲終嘗冠軍。（Getty Images）

車路士在季尾4場不敗，錄得1勝3和的戰績，但因其他「爭四」的主要對手同告失分，使「藍軍」最終以第3名完成英超，鎖定來季的歐聯資格。在歐霸方面，藍軍過關斬將，殺入決賽，結果在全英超對碰的歐霸決賽，在夏薩特帶領下，以4：1擊敗阿仙奴，相隔5季再奪歐洲賽錦標。

沙利的執教生涯中，早年帶領意大利，任拿玻里主帥期間，在2015/16及17/18的意甲聯賽，率領球隊以亞軍完成聯賽，一直與獎盃無緣，如今終於在車路士取得他執教生涯首項主要錦標。

沙利在奪標後，偷偷在後備席廂上吸煙。（美聯社）

沙利多年努力後，終嘗冠軍滋味，完場哨子聲一響後，高舉雙手享受勝利的一刻。沙利在賽後亦與麾下球員在場中風騷慶祝，在等待頒獎時，沙利更風趣地拿出雪茄，及後他更被發現在後備席廂點起香煙，在球場內偷偷吸煙。沙利取得冠軍獎牌後，一再查看獎牌，得償所願，高舉獎盃一刻，亦再度露出滿足的笑容。

Sarri pulling out a cigar on the pitch is highlight of the season😂 #EuropaLeague #UELfinal pic.twitter.com/5DKrN77q4R — Sam Dixon (@samdixon013) May 29, 2019

沙利離開車路士的傳聞在今季不絕於耳，早前傳出他將重返意大利，接掌祖雲達斯。他表示與車路士仍有兩年合約，並將與球隊高層會面，決定他的前途，「我十分喜歡英超，亦相當幸運能夠執教車路士，但無論如何，我與球隊仍有兩年合約，即將與球隊的高層商討大家的未來的發展方向。我認為我值得繼續帶領車路士，並可以率球隊走得更遠。」

該名意大利教頭在經歷高低起伏的一季後，結果以錦標作結，他對戰績亦大感滿意，「球隊在今季有一段時間發揮欠佳，尤其是其中大敗於曼城等低潮，但我們一步一步從困境走出來，並在球季結束時取得來季歐聯資格，加上歐霸錦標對球隊十分重要，所以我亦感到十分高興。」