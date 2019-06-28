【網球】美國15歲小將受細威啟發　奪外卡打入溫網創歷史

美國15歲網壇小將Cori Gauff在溫網資格賽直落兩盤拍走比利時球手，成為開展公開賽年代以來最年輕打入溫網的球手。她指全因莎蓮娜威廉絲才自小與網球結緣，希望能與她同場作賽。

世界排名第301位的Cori Gauff在決賽前1天仍要在美國佛羅里達洲應付科學考試，但她沒有因學業及連日的舟車勞頓而影響到決賽的發揮。她在決賽挑戰排名比她高172名的比利時球手Greet Minnen。Cori Gauff在決賽發揮超水準表現，兩盤均以局數6：1橫掃對手，成為繼羅拉笠臣（Laura Robson）在2009年後第一位以15歲之齡由資格賽打入溫網的青年球手。

15歲的Cori Gauff在溫網資格賽勝出，奪溫網參賽資格。（Getty Images）

這名15歲小將在勝出比賽後表示，自己賽前沒有特別期望：「我知道我是不被看好的一方，我只想享受比賽。」她更指自己受23次大滿貫得主莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）所啟發：「莎蓮娜是我開始打網球和父親買網球拍給我的原因。」她憶述自己對網球的第一個回憶是看細威在溫網勝出：「但我已忘記了這是那一年了，因為她贏過太多次了。」

偶像莎蓮娜威廉絲和享受過程是Cori Gauff打網球及參賽的原因。（Getty Images）

憑資格賽獲得外卡出戰溫網的Gauff曾分別於13歲時打入美網青年組決賽。翌年她再下一城，成為最年輕的法網青年組冠軍得主。她認為：「與世界頂尖的球員對戰會有與別不同的感覺」，但她不太重視比賽中的對手。她只為成為溫網一分子而高興，但更想與偶像細威在同一球場上作賽。