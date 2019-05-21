【網球】梅利勢戰今年溫網　不排除繼續網球生涯

英國球手梅利（Andy Murray）在今年初的澳網負傷上陣，指傷患更影響日常生活，並稱或許戰畢今年的溫網後退役。梅利在早前接受臀部手術，康復進度亦良好，該名英國球手接受《泰晤士報》的訪問時，透露他將有望出戰溫布頓網球公開賽，但未必出戰單打項目。

梅利一直飽受右臀傷患影響，使他在近年的戰績下滑，該名3項大滿貫錦標得主，在去年大部分時間養傷。梅利在出戰今年初的澳網前夕表示，他的右臀傷患在去年初的手術後，情況一直未有好轉，使他在場上忍痛作賽，未能享受網球帶給他的快樂，而疼痛更影響他的日常生活，使他萌生掛拍的念頭。負傷的梅利在澳網首圈與艾吉力戰五盤下僅敗出局，未知會否成為他的大滿貫最後一戰。

梅利在今年初的澳網負傷上陣，連移動亦使他相當吃力。（Getty Images）

梅利希望以退役擺脫傷患，在澳網前表示，或許以今年的溫網作為他的生涯告別戰，在主場戰畢最後一項大滿貫後，高掛球拍。不過，他在早前接受的臀部手術順利，傷勢亦比手術前大為好轉，更指自己不再感到嚴重的疼痛，亦有望重返賽場出戰。

梅利早前飽受傷患所困，曾在今年澳網前萌生退役念頭。（Getty Images）

該名31歲的英國球手早前接受英國報章《泰晤士報》的訪問時，透露他的最新狀況，表示有望重返溫布頓的賽場，但未必出戰單打賽事，「我在今年出戰草地賽季的機會不高，因為我只剛剛恢復訓練，如果我要出戰6月中的皇后會盃的話，我未有足夠時間作好準備，一旦參賽，我希望有更佳的狀態參賽。所以，現階段我正計劃參加雙打項目。」

不過，梅利胞兄占美梅利（Jamie Murray）早前開腔否認將與梅利以「兄弟檔」出戰雙打。

梅利接受手術後，表示傷勢大有好轉，有望在溫網場上亮相。（Instagram截圖）

梅利胞兄占美梅利表示，今年溫網將不會以「兄弟檔」上陣。（Getty Images）

梅利表示，若果自己身體狀況許可，將會繼續他的網球生涯，「我在年初表明如果傷勢持續，將大有機會在溫網後結束網球生涯。不過，若果我的感覺良好的話，我將當然會嘗試繼續在單打方面爭取佳績。」