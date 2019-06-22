【網球】梅利冀戰溫網混雙　舒拉寶娃Twitter公開邀約

梅利（Andy Murray）及舒拉寶娃（Maria Sharapova）兩名溫布頓錦標賽冠軍得主，最近不約而同傷癒復出，其中下月溫網只戰雙打的梅利，希望伙拍女球手角逐混雙賽事，舒娃亦在個人Twitter上，公開邀請梅利合組隊。

完成臀部手術，休息接近半年，梅利重返網球場，與盧比斯（Feliciano Lopez）出戰皇后會盃網球賽男雙，並於首圈擊敗頭號種子，旗開得勝。談到手術後首仗，梅利直言在沒有痛楚的情況下作賽，感覺良好。

梅利早前揚言不會參加溫網男單，但將與法國球手靴拔（Pierre-Hugues Herbert）合作出戰今年的溫布頓男雙，這名31歲的英國球手亦希望於混雙爭標，但他直言已多次「食檸檬」，屢遭女球手婉拒。

梅利相隔近半年後，在皇后會盃的男雙賽事復出。（Getty Images）

另一邊廂的舒娃，飽受肩傷困擾缺陣5個月，周二（18日）終在西班牙馬略卡復出，贏得首場勝仗，但於次圈不敵德國的姬爾芭（Angelique Kerber）出局。

深受肩傷困擾的舒拉寶娃，亦在馬略卡公開賽中亮相。（視覺中國）

舒拉寶娃在Twitter上公開邀請梅利出戰溫布頓的混雙項目。（Twitter截圖）

美網官方Twitter早前上載一段舒娃在2004年出戰混雙的短片，該俄羅斯球手亦在Twitter轉載，並配上「我聽聞梅利正在尋找混雙拍檔，這段片段正好就是我的履歷」，看來梅利尋找拍檔一事終露曙光。梅利與舒拉寶娃曾於2014年印度的表演賽中合作雙打，這對重量級的混雙組合，5年後會否再度聯手，一同征戰本年度的溫布頓？

二人曾經在2014年合作出戰表演賽。（Getty Images）