【網球】梅利闊別5個月復出首戰響勝鼓　將夥拍靴拔出戰溫網

梅利在一月的手術後首度出賽，與費利斯安奴盧比斯合作出戰皇后會盃即以直落兩盤擊敗對手。他賽後宣布溫網將與靴拔合作，參加男雙賽事。

皇后會盃的三屆男單冠軍梅利（Andy Murray）休息近半年後首度在球場光相，與費利斯安奴盧比斯（Feliciano Lopez）合作出戰皇后會盃的男雙賽事。他們對手是被列為頭號種子的卡貝爾（Juan Sebastian Cabal）及法拉（Robert Farah）。梅利和盧比斯只用75分鐘便以7：6及6：3，盤數2：0勝出，晉身次圈。

梅利和費利斯安奴盧比斯出戰男雙以盤數2：0勝出，晉身第二輪賽事。（Getty Images）

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雖然梅利在比賽初段仍未進入狀態，但他能逐漸調整過來。他形容復出的心情：「我賽前告訴自己，無論如何都要享受比賽。雖然今天並不完美，但能在沒有痛楚的情況下作賽，感覺非常好。我很享受。」對於他年初曾因傷勢嚴重而盟生掛拍念頭，他指：「能再次打網球，我覺得非常幸運。我真的很熱愛在網球場上打球，這是最好的地方。」

梅利指能重返球場和享受賽事令他感覺很好。（Getty Images）

梅利在１月的澳網首圈，以2︰3負艾吉（Roberto Bautista Agut），賽後暗示有機會掛拍。幾經努力，梅利休戰 5個月後復出。不過因要顧及正在康復的臀部傷勢，他賽後宣布不會出戰溫布頓網球錦標賽的男單賽事。他將會夥拍已贏取四大滿貫的法國雙打好手靴拔（Pierre-Hugues Herbert）轉戰溫網男雙賽事。

梅利賽後宣布溫網男雙將與靴拔（Pierre-Hugues Herbert）合作，不會出戰男單賽事。（Getty Images）

現時世界排名215位的梅利曾為網壇前「一哥」，但近年受右臀的傷患困擾，狀態及世界排名未能重返癲峰。他的傷患更影響日常生活，令他曾於今年年初宣布征戰溫網後正式退役。但他的情況在接受手術後有明顯好轉，康復進度亦符合預期，令他可按計劃如期出戰溫網，有望繼續其職業生涯。