【足總改選】陳志康成首名球員出身董事　望教球員改善形象

今日（28日）香港足總進行2019年度第一次會員特別大會，陳志康在無對手下自動當選「與球會有聯繫之董事」，成為第一名球員出身的足總董事。「Cow sir」希望4年任期內，可推動成立球員工會，借此改善球員待遇，亦教育球員保持專業形象。

陳志康由香港飛馬提名、華協和議下，最後順利當選成足總董事，作為首名球員出身的足總董事局成員，他直言最希望用自己出任球員及領隊時的所見所聞，在董事會發聲：「紅褲子出身會看到最前線，很多董事未必經歷過這些，球會跟足總的聯繫的確不足，一支球隊每季需幾百萬甚至幾千萬班費，但足總給予的支援及聯繫不足，例如訓練及比賽場地質素。」

陳志康由香港飛馬提名、華協和議下，最後順利當選成足總董事。（高詩琦攝）

陳志康：望工會助球員保持專業形象

既有球員背景，陳志康最想推動的，自是空談多年卻從未實現的球員工會：「球員工會需要存在，這件事並非跟球會對立，而是保障球員，令球員少一些擔心。」他進而指出，希望工會能有助球員建立保持專業形象的意識：「有時球員在網上發言，例如一些說話、或上傳吃火鍋的照片等，對形象有負面影響，令人覺得不專業。若能做好形象，不單薪水，連贊助、廣告都可能增加，若有工會，就可教導球員相關知識。」

陳志康（左）與候任足總主席貝鈞奇（右）握手。（高詩琦攝）

不過，陳志康亦指出，成立工會需董事局支持，但因角色衝突，亦不應由足總去成立，「我不介意由我發起，但架構到底會如何？由誰去出資？要討論的話，一季內可以談好。以前很多人都曾提出要成立工會，難言一季內就能成立，但要談好基本概念應無問題。」