【港超聯】冠忠南區獲高尼路加盟教練團　簽川瀨浩太外援全落實

冠忠南區於今夏轉會窗表現活躍，早前已率先公佈多位新援加盟。球隊日前再羅致曾效力夢想FC的日本後衛川瀨浩太，今日（29日）再在社交網站宣布，上季於傑志出任副主教練的高尼路將會加入球隊教練團，跟剛退役的沈國輝齊齊擔任主教練鄭兆聰的副手。

球員時代的高尼路曾獲選香港足球先生，並成為港隊首位「入籍兵」隊長。這位前南華及晨曦球員在掛靴後，一度返回母會巴西球隊國際體育會擔任青年訓練足球教練，及後於2013年返港成為東方足球隊助教，並於同年接替李健和擔任東方主教練，先後領軍奪得足總盃及高級組銀牌。2015年高尼路再轉投傑志，擔任球隊副主教練（防守）至上個球季，結果南區今日公布其加盟消息，他將與剛結束球員生涯的沈國輝，一同成為南區新一季教練團成員。

南區在社交網站張貼高尼路跟球會主席陳文俊的合照。（冠忠南區Facebook）

高尼路在效力南華時期，曾跟現任南區主教練鄭兆聰當隊友，相信今次亦是獲對方邀請加盟。在港隊曾跟高尼路合作過的沈國輝，則對這位前隊友讚賞有加：「雖然在港隊合作很短暫，但他當時已是精神領袖，態度一流！」「大佬」有深信在對方加入教練團下，南區能在防守以至整體發揮上都大有幫助，「佢退役後已立即轉做教練，經驗十分豐富，希望未來能在他跟Ricky（鄭兆聰）身上學習更多。」

川瀨浩太（右）去季季中加盟夢想FC，上陣時間不多。（資料圖片）

另外，南區日前宣佈簽入日本後衛川瀨浩太，這位上季季中加盟夢想FC的守將，去季合共上陣8場，取得兩個入球。身高達到1.9米的「高達」能出任中堅或防中位置，南區指希望其來投會提升球隊防守力。而隨着「高達」加盟後，南區外援名單已經全部落實，其餘5位包括中堅列文（巴基斯坦）、中場狄卡奧（巴西）、翼鋒迪亞高（巴西），以及兩位中鋒高美斯（塞爾維亞）與查維斯（澳洲）。