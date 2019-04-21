【港超聯】南區爭標夢碎展望下季　冠忠續贊助　兩名主力已續約

冠忠南區今日（21日）作客敗予和富大埔後，暫以29分列第4位，落後榜首的大埔6分、聯賽僅餘兩輪下，因對賽成績較差而提早脫離爭標行列。 儘管仍有足總盃可爭，不過對於聯賽，主席陳文俊已開始展望下季。

冠忠南區在深水埗運動場敗予凱景一仗，終成爭標最大致命傷，至今日落敗後，正式宣告緣盡港超冠軍。

南區主席陳文俊賽後亦極有風度地道：「今場波是五五波，對手（實力）較高，臨場調配也是對手較好，球員已然盡力。對手的前鋒真的很強，最後一球射得很靚，這沒辦法。」

對於今季南區在聯賽的表現，他亦感滿意：「我們一直是頭三、四位，只好寄望下季，今季仍有足總盃。」

南區鬥到今輪，因敗予大埔而失去爭冠希望。（高詩琦攝）

▼南區負大埔 失爭冠希望（按圖放大）▼

+ 4 + 3 + 2

南區由2014至15球季於甲組開始，已由冠忠巴士入主成主贊助商，當時冠忠宣布「五年計劃」，以至少2千萬港元贊助南區五個球季，實際上投放資金遠不止這個數目；無論是冠忠主席黃良柏或首席營運總監黃焯添，都以不同角色全力支持球隊。

到今季已是「五年計劃」最後一年，雖然至今未有錦標落袋，但陳文俊稱，冠忠會繼續支持，但未有明言會再支持幾多年：「五年計劃後⋯⋯一個玄機就是，謝德謙續約兩年、夏志明也一樣，冠忠也會繼續（贊助南區）。」

南區主席陳文俊滿意今季成績，指球員已盡力。（高詩琦攝）

另外，大埔對南區一戰賽後，一名足總職員疑因大埔嘉賓有否配戴合適通行證的問題，遭推撞倒地，疑傷及頭部需即場接受治療，在場警員亦即時展開調查，但未知有無人被捕。

一名足總職員疑因大埔嘉賓有否配戴合適通行證的問題，遭推撞倒地，疑傷及頭部需即場接受治療。（高詩琦攝）

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