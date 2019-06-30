【美洲國家盃2019】蘇亞雷斯互射12碼宴客　烏拉圭負秘魯8強止步

烏拉圭在美洲國家盃8強贏盡點數，3次把皮球送入網卻全被VAR指越位而被推翻，最終在法定時間與全場射門未曾中框的秘魯賽和0︰0，兩軍在互射12碼中只有烏拉圭第一輪的蘇亞雷斯宴客，其餘全數命中，令烏拉圭以4︰5出局，蘇亞雷斯賽後哭成淚人。

烏拉圭續以卡雲尼拍蘇亞雷斯攻堅，今場多次大好機會，惟都未能化為合法入球。第一次機會出現在29分鐘， 蘭迪斯（Nahitan Nandez）右路地波傳中，秘魯守將把皮球撞到12碼點右側，迪阿拉斯卡達（Giorgian De Arrascaeta）衝前一射入網，但經VAR發現蘭迪斯越位在先，烏拉圭先食一個詐糊。半場前雙方再有機會，古里路未能為秘魯博得12碼，卡雲尼單刀被秘魯門將加利斯（Pedro Gallese）封出。

蘇亞雷斯曾在下半場把皮球送入網，但卻換來第3度被VAR推翻。（路透社）

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+ 8 + 7 + 6

秘魯全場零中框

下半場烏拉圭繼續強勢，58分鐘高甸小禁區一射高出，1分鐘後卡雲尼單刀巧妙笠過門將入網，但VAR所見卡雲尼越位在先，入球再次無效。73分鐘蘇亞雷斯成為下一個主角，他接應左路傳中飛身鏟入，但VAR證實他些微越位，烏拉圭第三度食詐糊，埋下出局伏線。全場烏拉圭12次起腳3次中目標，另有3次詐糊，而秘魯只有3次起腳更未嘗中框，雙方始終未能入球，法定時間賽和0︰0，由於今屆不設加時直接互射12碼分勝負。

蘇亞雷斯（中）射失12碼後極之自責。（路透社）

秘魯智利爭入決賽

第一個射12碼的是蘇亞雷斯，他勁抽向門將右面被加利斯撲出，即使卡雲尼等4名隊友全數中鵠，惟秘魯5人全部射入，令被睇低半線的秘魯以5︰4晉級。賽後蘇亞雷斯落淚，由高甸從旁安慰。烏拉圭前鋒卡雲尼表示︰「我真心希望VAR判決正確，否則我會很難受。以互射12碼出局很遺憾，要知道互射12碼不是保證必勝的。我們應站起來繼續戰鬥，足球就是這樣的，生活如是，輸贏都得接受。」

自2015年後再晉4強的秘魯將在香港時間7月4日上午8時半惡鬥衛冕的智利，而巴西、阿根廷的大戰早一天上演。

秘魯去年打入世界盃決賽周，今年又在美洲盃晉4強，成績不錯。（路透社）

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